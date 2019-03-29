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Avrupa Uzay Ajansı İstanbul Boğazı'nı görüntüledi

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 29.03.2019 14:10 | Son Güncelleme

Avrupa Uzay Ajansı'nın (EPA) Sentinel-1 uydusu İstanbul Boğazı'nı görüntüledi.

Avrupa Uzay Ajansı İstanbul Boğazı'nı görüntüledi

Avrupa Uzay Ajansı'nın Copernicus programı kapsamında uzaya gönderdiği Sentinel-1 uydusu Doğu Avrupa'yı Batı Asya'ya bağlayan İstanbul Boğazı'nı görüntüledi. Fotoğrafta üç radar taramasından bir araya toplanmış uydu verileri yer alıyor.

Görüntülerde İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler çok renkli noktalar halinde görülürken, boğazda yer alan 3 köprü de görülüyor.

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BİRÇOK ÖZELLİĞE SAHİP

İki özdeş Copernicus Sentinel-1 uydusu, Dünya'nın yüzeyini görüntülemek için bulutlu havada, yağmurda ve karanlıkta görebilen radar araçları taşıyor. Çok-temporal uzaktan algılama tekniği, alımlar arasında meydana gelen değişiklikleri tespit etmek için aynı alan üzerinde iki veya daha fazla radar görüntüsünü birleştiriyor.

2014 YILINDA KURULMUŞ

Copernicus Avrupa Birliğinin Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen yeryüzü inceleme programıdır. Copernicus programı Avrupa Birliği 377/2014 numaralı regülasyonu tarafından 2014 yılında kurulmuştur. Eski GMES yeryüzü inceleme programının yerine getirilmiştir.

HER TÜRLÜ HAVA KOŞULUNDA ÇEKİM YAPABİLİR

Sentinel-1 uyduları ESA'nın Copernicus Programının bir parçasıdır. Uydular gün boyunca, gece boyunca ve her türlü hava koşullarında sürekli görüntü sağlamak için Sentetik Diyafram Radarı kullanır.

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Anahtar Kelimeler:
avrupa uzay ajansı istanbul istanbul boğazı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sanırım fotoğraf renklendirilmemiş. yeşilin hiçbir tonu yok.
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