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Avrupa Yakası'nın fenomen karakteri Burhan Altıntop için kampanya başlatıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 22:17 | Son Güncelleme

Avrupa Yakası dizisinin fenomen karakteri Burhan Altıntop için sosyal medyada 'Filmi yapılsın' kampanyası başlatıldı.

Avrupa Yakası'nın fenomen karakteri Burhan Altıntop için kampanya başlatıldı!

2004 ile 2009 yılları arasında ATV ekranlarında Gülse Birsel imzalı Avrupa Yakası'nda canlandırdığı "Burhan Altıntop" karakteriyle fenomen haline gelen Engin Günaydın, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Oyuncunun Burhan Altıntop karakterinin film olması için kampanya başlatıldı.

Aradan yıllar geçtikten sonra Ekşi Sözlük yazarları tarafından yeni bir kampanya başlatıldı. 'Burhan Altıntop'un filmi yapılsın' başlığında açılan kampanya kısa sürede ilgi gördü.

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Kullanıcılar, bambaşka bir karakterle fenomen haline gelen Burhan Altıntop'un tek başına bir filminin yapılması için Gülse Birsel'in ve karaktere hayat veren Engin Günaydın'ın bu çağrıya en kısa zamanda dönüş yapmasını bekliyor.

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Burhan Altıntop karakterinin 'Ben de Nişantaşı çocuğuyum, beni de alsanıza aranıza' repliği izleyenlerin diline pelesenk olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
engin günaydın Gülse Birsel Avrupa Yakası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aynen öyle bişey olsa güzel olur .gerçekten güzel bir karekterdi...
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