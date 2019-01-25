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Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı bakın artık ne iş yapıyor!

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ÜNLÜLER  | 25.01.2019 10:55 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran ve senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendiği fenomen dizi Avrupa Yakası'yla tanıdık onu... Dizinin, sempatik karakteri Yaprak'ı canlandıran Hale Caneroğlu'nun son hali ve yeni mesleği şaşırttı.

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı bakın artık ne iş yapıyor!

Türkiye onu, yayın hayatına 2004 yılında başlayan, Avrupa Yakası dizisiyle tanıdı.

Dizinin tabiat aşığı, sağlıklı yaşam düşkünü ve sıcak kanlı karakteri Yaprak, kendisini izleyiciye her sezon çok sevdirdi.

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Canlandırdığı 'Yaprak' karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Hale Caneroğlu'nun yaşamı, gerçek hayatta da Yaprak'tan pek farksız değil.

1974 doğumlu Hale Caneroğlu, aslında ekranlara 2003 yılında 'Aslı' isimli bir öğretmeni canlandırdığı, 'Kasaba İncisi' dizisiyle başladı ancak tanınması Avrupa Yakası ile oldu.

Diziden sonra, 6 kişilik bir dans grubuyla sahne sanatlarına yöneldi. Ayrıca Caneroğlu, 2010 yılında 'İçimde Saklısın' isimli bir albüm çıkardı.

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MUTLULUK EĞİTMENİ OLDU

Sağlıklı yaşam ve kişisel gelişim konularında söyleşiler veren Caneroğlu, kariyer anlamında oldukça aktif bir yaşam sürüyor.

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Özgür Fidanoğlu ile mutlu bir evliliği olan Hale Caneroğlu, aile kurumunun gücüne sonuna kadar inandığını sık sık dile getiriyor. Ayrıca Hale Caneroğlu'nun, 'Arya' adında bir kız çocuğu var.

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Özgür Fidanoğlu ile evlendikten sonra eşinin işleri gereği yurt dışında yaşamaya başlayan Caneroğlu, kişisel gelişim koçluğu, mutluluk eğitmenliği ve düşünce liderliği mesleğini sürdürüyor.

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Avrupa Yakası Hale Caneroğlu Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı

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