Avrupalı genç dansçılar skolyoza dansla meydan okudu

Acıbadem Sağlık Grubu’nun Skolyoz tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla 15 Haziran 2019 Cumartesi günü Acıbadem Maslak Hastanesi’nde bu yıl 7. kez düzenlediği Skolyoz Farkındalık Ayı Etkinlikleri kapsamında ülkemize gelen iki genç dansçı, bu kez de kendileri gibi skolyoz hastalarına örnek olmak için dans etti. Türkiye’den ise bateri performansıyla Nevin Süeda Gümüşer sahnede özel bir şov yaparak katılımcılardan tam not aldı.

Acıbadem Maslak Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi’nin açılışının da yapıldığı etkinlikte hastalar, hasta yakınları ve sağlık profesyonelleri her yıl olduğu gibi bir araya geldi. Acıbadem Maslak Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi Kurucusu ve Başkanı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay skolyozda kişiye özel tedavi dönemi ile ilgili bilgiler verirken erken teşhisin önemini vurguladı. Etkinliğin moderatörlüğünü Oyuncu, ikiz çocuk annesi Doğa Rutkay Kamal ile Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve ÇABA Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran yaptı. Omurga Sağlığı Merkezi’nin açılışına cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Ayşegül Dinçkök, Yasemin Aloğlu, Eda Kosif ve Sedef İybar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.