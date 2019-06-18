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Avrupalı genç dansçılar skolyoza dansla meydan okudu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 18.06.2019 11:55 | Son Güncelleme

Alice McLoughlin ve Megan Fleming; İngiliz ve İrlandalı dansçı iki genç kız… Geçen yıl ülkelerinden Türkiye’ye skolyoz tedavisi için geldiler. Dans hayatlarına engel olacak skolyoza karşı, başarıyla tedavi edildiler ve şimdi skolyoza danslarıyla meydan okuyorlar.

Avrupalı genç dansçılar skolyoza dansla meydan okudu

Acıbadem Sağlık Grubu’nun Skolyoz tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla 15 Haziran 2019 Cumartesi günü Acıbadem Maslak Hastanesi’nde bu yıl 7. kez düzenlediği Skolyoz Farkındalık Ayı Etkinlikleri kapsamında ülkemize gelen iki genç dansçı, bu kez de kendileri gibi skolyoz hastalarına örnek olmak için dans etti. Türkiye’den ise bateri performansıyla Nevin Süeda Gümüşer sahnede özel bir şov yaparak katılımcılardan tam not aldı.

Acıbadem Maslak Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi’nin açılışının da yapıldığı etkinlikte hastalar, hasta yakınları ve sağlık profesyonelleri her yıl olduğu gibi bir araya geldi. Acıbadem Maslak Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi Kurucusu ve Başkanı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay skolyozda kişiye özel tedavi dönemi ile ilgili bilgiler verirken erken teşhisin önemini vurguladı. Etkinliğin moderatörlüğünü Oyuncu, ikiz çocuk annesi Doğa Rutkay Kamal ile Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve ÇABA Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran yaptı. Omurga Sağlığı Merkezi’nin açılışına cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Ayşegül Dinçkök, Yasemin Aloğlu, Eda Kosif ve Sedef İybar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Alice McLoughin

MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA TEDAVİ DÖNEMİ

Toplantının moderatörlerinden Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve ÇABA Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran da, konuşmasında; kendisine 12 yaşında skolyoz teşhisi konulduğunu, çocukluğundan bu yana devam eden ‘skolyoz şikayetim artarsa nereye gideceğim’ fobisinin bugün Omurga Sağlığı Merkezi’nin açılışıyla son bulduğunu belirterek şöyle konuştu: “Acıbadem Maslak Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Omurga Sağlığı Merkezi’nin Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilklerden olacağını söyleyebilirim. Bu merkezde probleminizin çözülemeyeceğini düşünemiyorsunuz bile. Nörolojisinden ortopedistine, algoloji uzmanından psikoloğuna ve beyin cerrahına dek mutlidisipliner bir yaklaşımla çok ciddi bir ekip çalışması söz konusu. Önce medikal tedavi uygulanıyor, cerrahi en son seçenek olarak görülüyor.”

OYUNCU DOĞA RUTKAY KAMAL: OMURGA SAĞLIĞI MERKEZİ GURUR VERİCİ

Toplantının moderatörlerinden Oyuncu, ikiz çocuk annesi Doğa Rutkay Kamal da, sanatçı ve anne olarak skolyoza karşı farkındalık oluşturma etkinliğine katılmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, “Skolyoz konusunda fazla bilgim yok. Sanatçı olarak ve anne olarak buradayım. Annem beni küçüklüğümden beri sanata yönlendirmişti. Kendimi sanat sayesinde hep çok mutlu hissettim. Şimdi burada bu üç genç kızımızın skolyozlarından başarıyla tedavi olarak yeniden sanat tutkularını devam ettirebildiklerini görmek çok mutluluk verici. Ülkemizde çok güzel, gurur verici başarılara da imza atılıyor ve Prof. Dr. Ahmet Alanay ile ekibinin yaptığı hizmetler de, Omurga Sağlığı Merkezi’nin açılışı da ülkemiz adına son derece gurur verici” diye konuştu.

Prof.Dr. Meral Bayramoğlu, Sedef İyibar, Eda Kosif, Dr. Özlem Cankurtaran, Prof.Dr. Ahmet Alanay, Öznur Yiğen, Başhekim Dr. Cengiz Bavbek, Ayşegül Dinçkök, Doc.Dr. Çağlar Yılgör (1)

OMURSA SAĞLIĞI MERKEZİ AÇILDI

Etkinliğin ardından Acıbadem Maslak Hastanesi bünyesinde Omurga Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Omurga Sağlığı Merkezi’nin açılışı dolayısıyla düzenlenen kokteyle cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Ayşegül Dinçkök, Eda Kosif ve Sedef İybar da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
skolyoz tedavi

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