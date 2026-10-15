Duvara alüminyum folyo yapıştırıp 48 saat bekleyin çağrısı yapıldı!

Evlerde duvarlarda oluşan nem, zamanla boya dökülmesine, lekelenmelere ve kötü kokulara neden olabiliyor. Bu sorunu çözmek için öncelikle nemin nereden kaynaklandığını belirlemek gerekiyor. Çünkü dışarıdan gelen su, tesisat sızıntısı ve yoğuşma farklı çözümler gerektiriyor.

Mimar Máximo Caballero'nun sosyal medyada paylaştığı alüminyum folyo yöntemi ise duvardaki nemin kaynağı hakkında fikir edinmek isteyenlerin dikkatini çekiyor. Basit birkaç adımla uygulanan yöntemde, folyo duvara yapıştırılıyor ve yaklaşık 48 saat bekletiliyor.

DUVARA ALÜMİNYUM FOLYO YAPIŞTIRMAK NE İŞE YARIYOR?

Alüminyum folyo, duvarın bir bölümünü oda havasından ayıran geçici bir tabaka görevi görüyor. Bu sayede folyonun hangi yüzeyinde su damlacıkları oluştuğu gözlemlenebiliyor.

Havadaki su buharı soğuk bir yüzeyle karşılaştığında yoğuşarak su damlacıklarına dönüşebiliyor. Duvarın içinden gelen nem ise yüzeye doğru ilerleyebiliyor.

Bu nedenle folyonun iç ve dış yüzeyinde oluşan nem, sorunun kaynağı hakkında ipucu verebiliyor. Ancak bu yöntem tek başına kesin sonuç vermiyor. Su sızıntısı, tesisat arızası veya duvarın içindeki nemin tespiti için uzman incelemesi gerekebiliyor.

ALÜMİNYUM FOLYO TESTİ NASIL YAPILIR?

Bu yöntemi denemek için yaklaşık 20x20 santimetre boyutlarında bir alüminyum folyo parçası ve yapışkan bant yeterli oluyor.

Uygulama sırasında şu adımlar izleniyor:

Folyoyu hazırlayın: Nem belirtilerinin görüldüğü bölgeyi kapatacak büyüklükte bir parça kesin.

Duvara yapıştırın: Folyoyu nemli bölgenin üzerine yerleştirin. Kenarlarını bantla kapatarak hava girişini mümkün olduğunca engelleyin.

48 saat bekleyin: Bu süre boyunca folyoyu yerinden oynatmayın.

İki yüzeyi de kontrol edin: Folyoyu çıkardıktan sonra duvara bakan ve odaya dönük yüzeylerde su damlacıkları olup olmadığına bakın.

FOLYONUN HANGİ YÜZEYİNDE SU OLUŞTUĞUNA DİKKAT EDİN

Folyoda oluşan su damlacıkları, nemin kaynağına ilişkin bazı ipuçları verebiliyor.

Odaya bakan yüzeyde su oluşması: Ortamdaki su buharının yoğuşmasıyla ilişkili olabilir.

Duvara bakan yüzeyde su oluşması: Duvarın içinden yüzeye doğru ilerleyen nemin işareti olabilir.

Ancak bu sonuçlar kesin bir teşhis anlamına gelmiyor. Ortam sıcaklığı, duvarın yapısı ve mevcut nem koşulları sonucu etkileyebiliyor.

DUVARLARDAKİ NEM NASIL GİDERİLİR?

Nem, ortam havasındaki su buharının yoğuşmasından kaynaklanıyorsa odaları düzenli olarak havalandırmak, banyo ve mutfakta aspiratör kullanmak ve içerideki nem seviyesini kontrol altında tutmak yardımcı olabilir. Sorun devam ediyorsa nem alma cihazları da değerlendirilebilir.

Nem dışarıdan gelen sudan veya tesisat sızıntısından kaynaklanıyorsa öncelikle sorunun kaynağının bulunması gerekiyor. Çatı, dış cephe, oluklar ve su borularının kontrol edilmesi gerekebilir.

Duvarlardaki lekeleri yalnızca boyayarak kapatmak, sorunun yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle kalıcı bir çözüm için önce nemin kaynağının belirlenmesi önem taşıyor.