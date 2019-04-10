Avrupa'nın en iyi plajları seçildi! Türkiye'den 5 yer listede

Playa de Poo, Llanes, Asturias-İspanya
Aiguablava, Begur, Girona-İspanya
La Concha, San Sebastián-İspanya
El Rompido, Huelva, Andalucía-İspanya
Playa de los Muertos, Almería-İspanya
Porto Côvo, Costa Vicentina, Alentejo-Portekiz
Nazaré, Costa de Prata-Portekiz
Praia da Falésia, Algarve-Portekiz
Praia da Foz do Minho, Caminha-Portekiz
Praia dos Galapinhos, Setúbal-Portekiz
L’Herbe, Cap Ferret, Gironde-Fransa
Plage de la Grève Blanche, Île de Batz, Brittany-Fransa
Les Grenettes, Île de Ré-Fransa
Montmartin-sur-Mer, Normandy-Fransa
Villefranche-sur-Mer, Provence-Fransa
Fiorenzuola di Focara, Le Marche-İtalya
Fiorenzuola di Focara, Le Marche-İtalya
Cala Violina, Maremma, Tuscany-İtalya
Porto Giunco, Villasimius, Sardinia-İtalya
Lido Fiori, near Menfi, Sicily-İtalya
Baia del Silenzio, Sestri Levante, Liguria-İtalya
Voidokilia, Peloponnese-Yunanistan
Kaladi, Kythira-Yunanistan
Paliochori, Milos-Yunanistan
Super Paradise, Mykonos-Yunanistan
Balos, Crete-Yunanistan!
Maslinica, Šolta-Hırvatistan
Valun, Cres-Hırvatistan
Cikat Bay, Lošinj-Hırvatistan
Blace, Mljet-Hırvatistan
Murvica, Brac-Hırvatistan
Sopot-Baltık devletleri
Heringsdorf-Baltık devletleri
Ventspils-Baltık devletleri
Võsu-Baltık devletleri
Nida-Baltık devletleri
Çıralı, Kemer, Antalya
Võsu-Baltık devletleri
Kabak, Uzunyurt Köyü, Muğla
Patara, Kalkan, Antalya
Akvaryum, Bozcaada, Çanakkale
İztuzu, Dalyan, Muğla
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