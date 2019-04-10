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Avrupa'nın en iyi plajları seçildi! Türkiye'den 5 yer listede

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 10.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

The Guardian, Avrupa'nın en iyi plajlarını derledi. Türkiye'den 5 yer listeye girdi. İşte Avrupa'nın en güzel plajları...

Avrupa'nın en iyi plajları seçildi! Türkiye'den 5 yer listede

1

Playa de Poo, Llanes, Asturias-İspanya

Aiguablava, Begur, Girona-İspanya

2

La Concha, San Sebastián-İspanya

El Rompido, Huelva, Andalucía-İspanya

Playa de los Muertos, Almería-İspanya

3

Porto Côvo, Costa Vicentina, Alentejo-Portekiz

Nazaré, Costa de Prata-Portekiz

Praia da Falésia, Algarve-Portekiz

4

Praia da Foz do Minho, Caminha-Portekiz

Praia dos Galapinhos, Setúbal-Portekiz

5

L’Herbe, Cap Ferret, Gironde-Fransa

Plage de la Grève Blanche, Île de Batz, Brittany-Fransa

Les Grenettes, Île de Ré-Fransa

6

Montmartin-sur-Mer, Normandy-Fransa

Villefranche-sur-Mer, Provence-Fransa

7Fiorenzuola di Focara, Le Marche-İtalya

Fiorenzuola di Focara, Le Marche-İtalya

Cala Violina, Maremma, Tuscany-İtalya

Porto Giunco, Villasimius, Sardinia-İtalya

8

Lido Fiori, near Menfi, Sicily-İtalya

Baia del Silenzio, Sestri Levante, Liguria-İtalya

9

Voidokilia, Peloponnese-Yunanistan

Kaladi, Kythira-Yunanistan

Paliochori, Milos-Yunanistan

10

Super Paradise, Mykonos-Yunanistan

Balos, Crete-Yunanistan!

11

Maslinica, Šolta-Hırvatistan

Valun, Cres-Hırvatistan

Cikat Bay, Lošinj-Hırvatistan

12

Blace, Mljet-Hırvatistan

Murvica, Brac-Hırvatistan

13

Sopot-Baltık devletleri

Heringsdorf-Baltık devletleri

Ventspils-Baltık devletleri

14

Võsu-Baltık devletleri

Nida-Baltık devletleri

15

Çıralı, Kemer, Antalya

16Võsu-Baltık devletleri

Kabak, Uzunyurt Köyü, Muğla

17

Patara, Kalkan, Antalya

18

Akvaryum, Bozcaada, Çanakkale

19

İztuzu, Dalyan, Muğla

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