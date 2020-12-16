Avşa adası nerede, nereye bağlı? Nüfusu kaç, sahilleri nerede?

Kapıdağ Yarımadası'nın etrafındaki adalar grubunun içinde yer alan Avşa Adası, ulaşımın kolaylığı ve sakin bir yer olması sebebiyle tercih edilen beldelerden biri. Her geçen yıl ziyaretçi sayısında artış görülen bu adaya dair tüm merak ettiklerinizi sizler için bu yazıda derledik. İşte tüm detaylarıyla Avşa Adası...

Avşa Adası Nerede?

Avşa Adası'nın nerede ve hangi ilde olduğuna dair tüm soruların cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz.

Marmara Bölgesi turizminin merkezi olan Avşa Adası, Balıkesir ilinin Marmara ilçesinde yer alıyor. İstanbul'da yaşayanlar için son yıllarda en çok tercih edilen tatil beldelerinden biri olarak anılan Avşa Adası, Marmara Denizi içindeki Kapıdağ Yarımadası'nın etrafındaki adalar grubu içinde bulunuyor.

Avşa Adası Nereye Bağlıdır?

Balıkesir ilinin Marmara ilçesine bağlı olan Avşa Adası, İstanbul'a yakın olması sebebiyle çok tercih edilen tatil beldelerinden biri. Ada; Marmara ilçesine 11 kilometre, Balıkesir iline ise 155 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Avşa Adası'na Nasıl Gidilir?

Temiz havası ve sakin yaşamı sayesinde yerli turistlerin ilgi odağı olan Avşa Adası'na nasıl gidileceği ile ilgili tüm cevapları şöyle sıralayabiliriz: