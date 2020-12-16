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Avşa adası nerede, nereye bağlı? Nüfusu kaç, sahilleri nerede?

Ali Gövel Ali Gövel 16.12.2020 14:14 | Son Güncelleme:
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Avşa adası nerede, nereye bağlı? Nüfusu kaç, sahilleri nerede?

İçindekiler

  • Avşa Adası Nerede?
  • Avşa Adası Nereye Bağlıdır?
  • Avşa Adası'na Nasıl Gidilir?
  • Avşa Adası'na Feribotla Nasıl Gidilir?
  • Avşa Adası'nda Nerede Kalınır?
  • Avşa Adası Sahili Nerede?
  • Avşa Adası Mavi Koy Nerede?
  • Avşa Adası Yiğitler Köyü Nerede?
  • Avşa Adası Nüfusu Kaçtır?

Avşa Adası, son yıllarda özellikle İstanbul'da yaşayanlar tarafından sıklıkla tercih edilen tatil beldelerinden biri. Bu yüzden "Avşa Adası nerede nasıl gidilir, Avşa Adası nereye bağlı?" soruları başta olmak üzere turistik beldeye dair pek çok detay merak ediliyor. İşte Avşa Adası'yla ilgili bilmeniz gerekenler...

Kapıdağ Yarımadası'nın etrafındaki adalar grubunun içinde yer alan Avşa Adası, ulaşımın kolaylığı ve sakin bir yer olması sebebiyle tercih edilen beldelerden biri. Her geçen yıl ziyaretçi sayısında artış görülen bu adaya dair tüm merak ettiklerinizi sizler için bu yazıda derledik. İşte tüm detaylarıyla Avşa Adası...

Avşa Adası Nerede?

Avşa Adası'nın nerede ve hangi ilde olduğuna dair tüm soruların cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz.

Marmara Bölgesi turizminin merkezi olan Avşa Adası, Balıkesir ilinin Marmara ilçesinde yer alıyor. İstanbul'da yaşayanlar için son yıllarda en çok tercih edilen tatil beldelerinden biri olarak anılan Avşa Adası, Marmara Denizi içindeki Kapıdağ Yarımadası'nın etrafındaki adalar grubu içinde bulunuyor.

Avşa Adası Nereye Bağlıdır?

Balıkesir ilinin Marmara ilçesine bağlı olan Avşa Adası, İstanbul'a yakın olması sebebiyle çok tercih edilen tatil beldelerinden biri. Ada; Marmara ilçesine 11 kilometre, Balıkesir iline ise 155 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Avşa Adası'na Nasıl Gidilir?

Temiz havası ve sakin yaşamı sayesinde yerli turistlerin ilgi odağı olan Avşa Adası'na nasıl gidileceği ile ilgili tüm cevapları şöyle sıralayabiliriz:

  • Trakya Bölgesi ya da İstanbul Avrupa Yakası'ndan özel aracınız ile seyahat edecekseniz, Tekirdağ Akport Limanı üzerinden bineceğiniz feribotlarla yaklaşık 3-3,5 saatte Avşa Adası'na ulaşabilirsiniz.
  • İstanbul Anadolu Yakası'ndan ise Balıkesir ilinin Erdek ilçesine gelebilir, ilçeden araçlı-araçsız feribot seferleri sayesinde yaklaşık 3-3,5 saatte Avşa Adası'na ulaşabilirsiniz.
  • Araçsız seyahat edecekseniz İstanbul üzerinden Yenikapı ya da Bostancı'dan kalkan deniz otobüsleri ile yaklaşık 3,5 saatte Avşa Adası'na varabilirsiniz.
  • Ada içindeyse belediyenin önünden kalkan minibüsler ve otobüsler ile ulaşım sağlayabilir, dilerseniz bisikletle de gezebilirsiniz.

Avşa Adası'na Feribotla Nasıl Gidilir?

Farklı noktalardan kalkan ve bahar ya da yaz aylarında sayıları arttırılan Avşa Adası feribot seferlerini, saat tercihinize göre değerlendirebilirsiniz. Araçlı ya da araçsız olmak üzere tercih edebileceğiniz feribotlarla yaklaşık 3 saatte Avşa Adası'na varabilirsiniz. Seferler İstanbul'dan araçsız, Erdek ve Tekirdağ'dan araçlı olarak yapılıyor.

Avşa Adası'nda Nerede Kalınır?

Gün geçtikçe gözde tatil beldelerinden birine dönüşen Avşa Adası'na dilerseniz günübirlik gidebilir; dilerseniz de lüks otel, butik otel, pansiyon ve apart seçeneklerinden birinde konaklayabilirsiniz. Konaklama fiyatları 100 ile 2000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bütçenize ve zevkinize uygun bir konaklama için internet üzerinden erken rezervasyon seçeneklerinden yararlanabilir, konforlu bir tatil planı oluşturabilirsiniz.

Avşa Adası Sahili Nerede?

Dört tarafı koylarla çevrili olan Avşa Adası'nda, nasıl bir yere gitmeyi tercih ettiğinize bağlı olarak, sahil seçeneği bol.

  • Popüler bir yer tercih ediyor ve sahil şeridinde mekanların olmasını talep ediyorsanız Altınkum Plajı tam size göre. Denizinin sığ olması sebebiyle de yüzme bilmeyenler ve çocuklar için ideal bir yer.
  • Daha sakin ve bakir kalmış bir yer tercih edecekseniz Çınar, Tavşanlı ve Karadut plajlarına gidebilirsiniz. Bu plajların tümüne belediye binasının önünden kalan minibüsler ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Avşa Adası Mavi Koy Nerede?

Avşa Adası'nın kuzeyinde kalan ve yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olan Mavi Koy; denize girmek, gezmek ve konaklamak için tercih edilen koylardan biri. Mavi Koy'un diğer koylardan farkıysa yerlilerin yerleşim yeri olması. Şık restoranları ve ailecek keyifli ve huzurlu bir yürüyüş yapabileceğiniz sahil şeridi bu koyun güzelliğine güzellik katıyor.

Avşa Adası Yiğitler Köyü Nerede?

Avşa Adası'nın doğusunda yer alan ve merkeze yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan Yiğitler Köyü, sakinliği ve 1,5 kilometrelik kusursuz kumsalı sayesinde turistlerin gözdesi. Avşa Adası'nın merkezinde kalabalıktan bunalanlar ve şehrin kaosundan kaçıp sakin bir tatil geçirmek isteyenler için oldukça ideal bir yer. Bölgede yürüyerek ulaşabileceğiniz birden fazla plaj da mevcut.

Avşa Adası Nüfusu Kaçtır?

Yaz aylarında oldukça kalabalıklaşan Avşa Adası'nın yerli nüfusu yaklaşık 4000 olarak biliniyor. Nüfus; Avşa, Deniz ve Yiğitler olmak üzere üç mahalleye dağılmış durumda.

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