Avşa adası nerede, nereye bağlı? Nüfusu kaç, sahilleri nerede?

Kapıdağ Yarımadası'nın etrafındaki adalar grubunun içinde yer alan Avşa Adası, ulaşımın kolaylığı ve sakin bir yer olması sebebiyle tercih edilen beldelerden biri. Her geçen yıl ziyaretçi sayısında artış görülen bu adaya dair tüm merak ettiklerinizi sizler için bu yazıda derledik. İşte tüm detaylarıyla Avşa Adası...
Avşa Adası'nın nerede ve hangi ilde olduğuna dair tüm soruların cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz.
Marmara Bölgesi turizminin merkezi olan Avşa Adası, Balıkesir ilinin Marmara ilçesinde yer alıyor. İstanbul'da yaşayanlar için son yıllarda en çok tercih edilen tatil beldelerinden biri olarak anılan Avşa Adası, Marmara Denizi içindeki Kapıdağ Yarımadası'nın etrafındaki adalar grubu içinde bulunuyor.
Balıkesir ilinin Marmara ilçesine bağlı olan Avşa Adası, İstanbul'a yakın olması sebebiyle çok tercih edilen tatil beldelerinden biri. Ada; Marmara ilçesine 11 kilometre, Balıkesir iline ise 155 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Temiz havası ve sakin yaşamı sayesinde yerli turistlerin ilgi odağı olan Avşa Adası'na nasıl gidileceği ile ilgili tüm cevapları şöyle sıralayabiliriz:
Farklı noktalardan kalkan ve bahar ya da yaz aylarında sayıları arttırılan Avşa Adası feribot seferlerini, saat tercihinize göre değerlendirebilirsiniz. Araçlı ya da araçsız olmak üzere tercih edebileceğiniz feribotlarla yaklaşık 3 saatte Avşa Adası'na varabilirsiniz. Seferler İstanbul'dan araçsız, Erdek ve Tekirdağ'dan araçlı olarak yapılıyor.
Gün geçtikçe gözde tatil beldelerinden birine dönüşen Avşa Adası'na dilerseniz günübirlik gidebilir; dilerseniz de lüks otel, butik otel, pansiyon ve apart seçeneklerinden birinde konaklayabilirsiniz. Konaklama fiyatları 100 ile 2000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bütçenize ve zevkinize uygun bir konaklama için internet üzerinden erken rezervasyon seçeneklerinden yararlanabilir, konforlu bir tatil planı oluşturabilirsiniz.
Dört tarafı koylarla çevrili olan Avşa Adası'nda, nasıl bir yere gitmeyi tercih ettiğinize bağlı olarak, sahil seçeneği bol.
Avşa Adası'nın kuzeyinde kalan ve yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olan Mavi Koy; denize girmek, gezmek ve konaklamak için tercih edilen koylardan biri. Mavi Koy'un diğer koylardan farkıysa yerlilerin yerleşim yeri olması. Şık restoranları ve ailecek keyifli ve huzurlu bir yürüyüş yapabileceğiniz sahil şeridi bu koyun güzelliğine güzellik katıyor.
Avşa Adası'nın doğusunda yer alan ve merkeze yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan Yiğitler Köyü, sakinliği ve 1,5 kilometrelik kusursuz kumsalı sayesinde turistlerin gözdesi. Avşa Adası'nın merkezinde kalabalıktan bunalanlar ve şehrin kaosundan kaçıp sakin bir tatil geçirmek isteyenler için oldukça ideal bir yer. Bölgede yürüyerek ulaşabileceğiniz birden fazla plaj da mevcut.
Yaz aylarında oldukça kalabalıklaşan Avşa Adası'nın yerli nüfusu yaklaşık 4000 olarak biliniyor. Nüfus; Avşa, Deniz ve Yiğitler olmak üzere üç mahalleye dağılmış durumda.
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