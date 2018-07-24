Avuç avuç götürün! Çiğ fındığın daha önce duyulmamış faydaları

Fındık, ceviz, badem gibi yemişlerin faydaları dilden dile dolanır ve hepimiz onlar hakkında hemen hemen birkaç şey biliriz. Önemli lif kaynaklarından biri olan çiğ fındık ise kavrulmuş yemişler kadar popüler değildir.

İşlem görmemiş fındık bol miktarda; protein, antioksidan, karbonhidrat, B riboflavin, tiamin, niasin, piridoksin, pantotenik, kalsiyum, potasyum, çinko ve daha bir sürü vitamin içerir. Kansere dahi faydası olduğu belirtilen çiğ fındığın vücudumuza etkilerini detaylandırmak gerekirse:

Bağışıklık sistemini güçlendirir,



E vitamini içermesinden dolayı kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasını önler ve böylelikle anemi riskini en aza indirir. Kan dolaşımını düzenler. Kışın bolca tüketilmesi tavsiye edilir çünkü soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olur.

Kanserden korur

E vitamini açısından zengin olması demek kanseri önleyici hücrelerin üretimini durdurması demek oluyor. Düzenli olarak çiğ fındık yemek vücudunuzu zararlı bileşenlerden korur.

Kalp ve damar dostu

E vitamini ve arginin içeriği sayesinde kalp krizi riskini en aza düşürür.