Avuç avuç götürün! Çiğ fındığın daha önce duyulmamış faydaları

Fındık, ceviz, badem gibi yemişlerin faydaları dilden dile dolanır ve hepimiz onlar hakkında hemen hemen birkaç şey biliriz. Önemli lif kaynaklarından biri olan çiğ fındık ise kavrulmuş yemişler kadar popüler değildir.
İşlem görmemiş fındık bol miktarda; protein, antioksidan, karbonhidrat, B riboflavin, tiamin, niasin, piridoksin, pantotenik, kalsiyum, potasyum, çinko ve daha bir sürü vitamin içerir. Kansere dahi faydası olduğu belirtilen çiğ fındığın vücudumuza etkilerini detaylandırmak gerekirse:
E vitamini içermesinden dolayı kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasını önler ve böylelikle anemi riskini en aza indirir. Kan dolaşımını düzenler. Kışın bolca tüketilmesi tavsiye edilir çünkü soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olur.
E vitamini açısından zengin olması demek kanseri önleyici hücrelerin üretimini durdurması demek oluyor. Düzenli olarak çiğ fındık yemek vücudunuzu zararlı bileşenlerden korur.
E vitamini ve arginin içeriği sayesinde kalp krizi riskini en aza düşürür.
Fındıkta bulunan protonosiyanidinler, kersetin ve kaemferol gibi fitopkimyasal maddeler beyin sağlığını destekler. Aynı zamanda triptofan ve izolosin aminoasitlerinden zengindir. Bu da insanın kendisini psikolojik olarak çok daha iyi hissetmesini sağlar.
Açlık bastırmada önemli bir rol oynar. Kilo verme sürecinde ara öğün olarak değerlendirebilirsiniz. Bir avuç fındık yaklaşık olarak 150 kaloridir. Kabızlık problemi yaşıyorsanız muhakkak çiğ fındık tüketin.
Mükemmel bir lif kaynağıdır. Kan şekeri seviyesini düzenler ve diyabet riskini düşürür.
İyi bir magnezyum kaynağı olan fındık, kemiklerin güçlenmesini sağlayan en temel besinlerdendir. Kemik erimesinin de önüne geçen fındığı günde bir avuç yemelisiniz.
Düzenli tüketildiğinde kolesterolü yüzde 27 oranında düşürüyor aynı zamanda iyi kolesterolün yükselmesine yardımcı oluyor.
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