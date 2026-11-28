Sabahları güne kahveyle başlayan milyonlarca kişi için dikkat çekici bir araştırma sonucu ortaya çıktı. Kahvenin yalnızca enerji ve uyanıklık üzerinde değil, sindirim sisteminin işleyişinde de etkili olabileceği belirlendi. Kopenhag Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, düzenli kahve tüketen kişilerin bağırsak bakterilerinin daha çeşitli olduğu ve kalın bağırsak hareketlerinin arttığı görüldü. Bulgular, kahvenin bağırsak hareketlerini destekleyerek kabızlığın önlenmesine yardımcı olabileceğine işaret ediyor.

DÜZENLİ KAHVE İÇENLERİN BAĞIRSAK BAKTERİLERİ DAHA ÇEŞİTLİ

Araştırmada, 61 sağlıklı yetişkinin kahve tüketim alışkanlıkları ve sindirim sistemi faaliyetleri incelendi. Katılımcılar, kahve tüketim sıklıklarına göre iki gruba ayrıldı. Günde 1 ila 5 fincan kahve içen ve bu tüketimi sekiz günlük takip sürecinin üç günden fazlasında sürdüren kişiler, sık kahve tüketenler olarak değerlendirildi.

Araştırmacılar, katılımcıların bağırsak mikrobiyotasını incelemek için dışkı örneklerini analiz etti. Sonuçlarda, düzenli kahve içen kişilerin bağırsaklarında yaşayan mikroorganizmaların çeşitliliğinin, daha az kahve tüketenlere kıyasla yüksek olduğu belirlendi.

KAHVE BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ ARTIRABİLİR

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, kahve tüketimi ile sindirim sisteminin fiziksel işleyişi arasındaki bağlantı oldu.

Bilim insanları, katılımcıların sindirim sistemini incelemek için yutulabilen elektronik bir kapsül kullandı. Katılımcıların 50'sinin yuttuğu SmartPill adı verilen cihaz; sindirim sistemindeki geçiş süresini, sıcaklığı, asitlik seviyesini, basıncı ve bağırsak kasılmalarını ölçtü.

Ölçümlerde, sık kahve tüketen kişilerin ince bağırsaklarında daha asidik bir ortam bulunduğu ve kalın bağırsaklarındaki kasılmaların daha fazla olduğu görüldü.

Araştırmanın ilk yazarı Francesca Bucci, bağırsak kasılmalarının sindirim sistemindeki içeriğin ilerlemesini sağladığını belirtti. Bu hareketlerin sağlıklı sindirimi destekleyebileceği ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olabileceği ifade edildi.

KAHVENİN BAĞIRSAK ASİTLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HENÜZ NET DEĞİL

Araştırmada ince bağırsaktaki asitlik seviyesinin artması da dikkat çekti. Ancak bilim insanları, bu değişimin sağlık açısından olumlu mu yoksa olumsuz mu sonuçlar doğurduğunun henüz bilinmediğini vurguladı.

Asitlik seviyesi, sindirim enzimlerinin çalışma biçimini ve besinlerin parçalanma sürecini etkileyen önemli faktörlerden biri. Bu nedenle kahve tüketiminin ince bağırsaktaki asitlik üzerindeki etkilerinin daha ayrıntılı araştırılması gerekiyor.

KAHVE KABIZLIĞA KARŞI DOĞAL BİR DESTEK OLABİLİR Mİ?

Araştırmanın kıdemli yazarlarından, Kopenhag Üniversitesi Beslenme, Egzersiz ve Spor Bölümü'nden doçent Henrik Munch Roager, kahvenin sindirim sistemi üzerindeki etkilerinin daha kapsamlı araştırılması gerektiğini belirtti.

Roager, özellikle kabızlık ve düzensiz bağırsak hareketleri yaşayan kişiler için bu bulguların önemli olabileceğini ifade etti. Kahvenin bağırsak hareketlerini nasıl etkilediğinin anlaşılması halinde, sindirim sisteminin doğal yollarla desteklenmesine yönelik yeni yaklaşımlar geliştirilebileceğini söyledi.

Ancak araştırmanın gözlemsel olması nedeniyle kahvenin doğrudan bu değişimlere neden olduğu kesin olarak kanıtlanamadı. Bilim insanları, kahve tüketiminin kontrollü biçimde değiştirildiği yeni çalışmalarla bu ilişkinin daha net ortaya konulmasını hedefliyor.

ARAŞTIRMA 61 SAĞLIKLI YETİŞKİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dokuz gün boyunca yürütülen araştırmada katılımcılar sekiz gün boyunca tükettikleri yiyecek ve içecekleri kaydetti. Kahve tüketimini daha objektif değerlendirmek amacıyla idrar örneklerinde kafein metabolitleri de incelendi.

Araştırma, kahve tüketimi, bağırsak mikrobiyotası ve sindirim sisteminin fizyolojik işleyişi arasında bağlantılar bulunduğunu gösterdi. Çalışmanın sonuçları 27 Kasım 2026'da Gut Microbiology dergisinde yayımlandı.

Bulgular, kahvenin bağırsak sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin yeni sorular ortaya koyarken, tek başına kahve tüketiminin kabızlığı önlediği veya tedavi ettiği sonucuna ulaşmak için henüz yeterli kanıt bulunmuyor.