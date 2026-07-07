Avuç avuç toprak yemek istiyorlar: Meğer vücut sinyal veriyormuş

Gıda dışı maddeleri tüketme arzusu tıpta Pika Sendromu olarak adlandırılıyor. Vücut, ihtiyaç duyduğu ancak alamadığı mineralleri içgüdüsel olarak doğadan karşılamaya çalışıyor. Bu durum genellikle şu eksikliklerden kaynaklanıyor:

Şiddetli Demir Eksikliği: Kansızlık (anemi) bu dürtünün en birincil sebebidir.

Çinko Eksikliği: Vücuttaki çinko depoları tükendiğinde tat alma duyusu değişir.

Gebelik Dönemi: Hormonal değişimler ve artan mineral ihtiyacı bu isteği tetikler.

BUZ VE TEBEŞİR DE LİSTEDE

Kansızlık yaşayanların canı sadece toprak çekmiyor. Eğer aşağıdaki maddelere karşı koyamadığınız bir arzu duyuyorsanız, tehlike çanları sizin için de çalıyor demektir:

Kıtır kıtır buz çiğnemek

Duvar kirecini ve tebeşir tozunu yalamak

Kahve telvesini kaşıklamak

Kömür, kağıt veya kil tüketmek

ÖLÜMCÜL TEHLİKEYE DAVETİYE

Uzmanlar, "Vücudun ihtiyacı var" düşüncesiyle toprak tüketmenin geri dönülmez sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor. Korunmasız şekilde toprak tüketmek parazit, enfeksiyonlar, ağır metal zehirlenmesi, sindirim sistemi tıkanıklıkları gibi riskleri beraberinde getiriyor.

Hastanelerin İç Hastalıkları (Dahiliye) polikliniklerinde yapılacak basit bir kan tahlili ile demir ve çinko seviyeleri net olarak ölçülüyor. Doktor kontrolünde başlanan doğru mineral takviyesi ve anemi tedavisi sayesinde, vücudun bu zararlı maddelere karşı duyduğu açlık hissi birkaç hafta içinde tamamen ortadan kayboluyor.