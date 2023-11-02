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Avukat Zekeriya Çetin'in ilk romanı okuyucuyla buluştu! Sınırlarda yaşanan bir aşk hikâyesi: "Uzun Zaman Önce"

02.11.2023 17:23 | Son Güncelleme:
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Avukat Zekeriya Çetin’in İnkılâp Kitabevi’nden çıkan ilk romanı "Uzun Zaman Önce" okuyucuyla buluştu. Çocukluğundan kalma yaraları umursamadan başka bir dünya hayal eden Selim ve Gizem’in hikâyesini ele alan roman çarpıcı bir aşk hikâyesini ele alıyor.

Avukat Zekeriya Çetin'in ilk romanı okuyucuyla buluştu! Sınırlarda yaşanan bir aşk hikâyesi: "Uzun Zaman Önce"

Avukat Zekeriya Çetin'in İnkılâp Kitabevi'nden yayınlanan ilk romanı "Uzun Zaman Önce" raflardaki yerini aldı. "Sonu baştan yazılmış trajik bir hikâye" olarak tanımlanan roman, çarpıcı kurgusuyla da dikkat çekiyor. Bir aşk hikâyesine odaklanan roman, Selim karakteri ile Gizem karakteri arasındaki aşkı konu ediniyor. Romanın tanıtım bülteninde ise "Çocukluğundan kalma yaraları umursamadan başka bir dünya hayal eden iki insanın, Selim ve Gizem'in hikâyesini ele alan Uzun Zaman Önce günümüz toksik ilişkilerinin nerelere varabileceğini gösteren çarpıcı bir roman" deniliyor.

"SONU BAŞTAN YAZILMIŞ TRAJİK BİR HİKÂYE"

Kitabın arka kapağında ise roman şöyle özetleniyor: "Geçmişin, bir urgan gibi dolanmışsa boynuna, kaderinden ne kadar kaçabilirsin? Selim çok çabalasa da kaçamıyor kaderinden. Yeşil hortumun kanlı izleri bedenini aşıp ruhuna işlemiş bir kere. Yine de bir umut, çıkıyor yola, her şeyi unutup sil baştan başlamak istiyor hayata. İçinde uyuyan canavarı fark etmeden usulca yaşıyor. Ta ki onu görene kadar… Yaralarından tanıyorlar birbirlerini; iyileştiririz sanıyorlar, fakat bunun ölümcül bir tedavi olduğunu fark etmiyorlar. Selim çocukluk travmalarını Gizem'in yaralarını sararak atlatacağını sanırken çıkması imkânsız bir girdabın içine çekiliyor. Önce içsesinde şeytanı duyuyor, sonra yüzünde cehennemi görüyor. Artık bir şeyleri değiştirmek için çok geç. Öyle ya bu öfke ona aile yadigârı. Uzun Zaman Önce geçmişinden yaralı bir adamın ve onun uç noktalarda gezinen zehirli aşkının romanı. Sonu baştan yazılmış trajik bir hikâye."

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