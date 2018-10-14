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Avukatı açıklama yaparken otoparktan kapüşonla kaçan Berkay böyle görüntülendi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.10.2018 05:30 | Son Güncelleme

Gece kulübünde çıkan tartışma sonucu Arda Turan tarafından burnu kırılan Berkay, üç gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Şarkıcı, gazetecileri atlatabilmek için otoparktan kaçtı.

Avukatı açıklama yaparken otoparktan kapüşonla kaçan Berkay böyle görüntülendi!

Arda Turan’ın geçtiğimiz salı gecesi gece kulübünde kafa atarak, burnunu kırdığı Berkay, üç gün sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Şarkıcı, hastanenin otoparkında kafasını kapüşonuyla kapatarak çıkarken, güvenlik görevlileri ise gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Berkay, gazetecileri atlatabilmek için avukatı Ayşegül Mermer’in açıklama yaptığı sırada hastaneden çıkış yapmayı denedi fakat yine de görüntülenmekten kurtulamadı.

"BİLEREK ATEŞLENDİ"

Milliyet'ten Şeçkin Şenvardar'ın haberine göre Berkay’ın hastaneden ayrılacağı sırada gazetecilere açıklama yapan avukat Mermer, Arda Turan’ın suç dünyasındaki kişiler gibi beline ruhsatsız silah takarak, hastaneye gelmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Mermer, burnundan ameliyat olan Berkay’ın konserlerini iptal ettiğini ancak şu an gündemlerinde bir tazminat davası olmadığını söyledi. Ayrıca avukat, futbolcunun sosyal medyada Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’i suçlayan ifadeleri üzerine basın açıklaması yaptığını belirtti.

Mermer, “Arda Turan, müvekkilim ve eşini suçlayan bir yazı kaleme almıştır. Saldırgan bir tavırla Berkay Şahin’e şiddet uygulamıştır. Kavga iki taraf arasında olur, Berkay’ın kendisine hiçbir şiddeti olmamıştır. Burak Yılmaz araya girdiği esnada bir anda yüzüne ağır bir yumruk yemiştir. Yanında arkadaşlarıyla, belinde ruhsatsız silahıyla hastaneye gelmiştir. Yargı dilinde bele ruhsatsız silah takarak gezmek sadece suç dünyasının içindeki kişiler tarafından yapılan bir durumdur. Arda Turan’ın hastaneye silahla gelmesi ciddi kriminal olaydır. Bunun hiçbir özrü olamaz. Hastane içine silahla girmek ve bilerek ateşlenmesi bizi derinden üzmüştür. O mermi çekirdeğinin birine isabet etmemesi tek tesellimiz olmuştur” dedi.

Futbolcunun gece kulübünde Özlem Ada Şahin’e yaptığı sözlü tacizi hafifletmeye ve olayı eski bir husumetmiş gibi göstermeye çalışarak hedef şaşırttığını anlatan Ayşegül Mermer, “Ortada tek gerçek vardır; Arda Turan, Berkay Şahin’e saldırdı. Hastaneye ruhsatsız silahla girdi, bilinçsizce ateş etti. Yasalar çerçevesinde bunun özrü yoktur” diye konuştu.

Berkay, avukatı Ayşegül Mermer’in açıklama yaptığı sırada, görüntü vermemek için hastanenin otopark çıkışından kaçmaya çalıştı.

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"EŞİMDEN VE ASLIHAN'DAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Avukat Mermer ayrıca Berkay Şahin’in kamuoyuna yazdığı mektubu basın mensuplarıyla paylaştı. Şarkıcı mektubunda şu cümlelere yer verdi: “Berkay ve Arda önemli değil. Önemli olan iki kadının yaşadığı hassas durum ve içinde bulundukları üzücü durum. Öncelikle ben karşı tarafın yapamadığını yapmak istiyorum. Eşimden ve Aslıhan Turan’dan özür diliyorum. Herkesin bilmesini istediğim bir diğer ayrıntı; erkek adam kavga eder. Kavgada yumruk sayılmaz fakat senin yanına gelip ‘Karımı bırakıp, yarım saate senin yanına geleceğim’ dediğin kişiden kafanı çevirdiğin an başkasıyla konuşurken yandan yapılan saldırı aciz ve korkak bir saldırıdır. Kendisine de, arkadaşlarına da, araya girmek isteyen herkese de şunu söyledim. ‘Şikayetçi olmamamı istiyorsunuz, peki olmam benim de iki şartım var. Karımdan, benden, kendi karısından ve tüm kamuoyundan bütün bu hareketleri adına utanç duyduğunu söyleyecek ve özür dileyecek. Sözle tacizin utancını yaşadığını kabul edecek. Sonra biz onunla erkek erkeğe konuşacağız. Bunları kabul ederse davadan vazgeçeceğimizi ilettik. Fakat karşı taraftan her seferinde saçma sapan açıklamalar geldiği için ben davamın sonuna kadar arkasındayım. Burası Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti. Cezasını çekecek.”

MERMİ ÇEKİRDEĞİ KAĞIT HAZNESİNDE

Arda Turan ve Berkay arasındaki kavganın yankıları devam ederken dün akşam Buket Aydın’la Kanal D Haber’de olay yeri inceleme görüntüleri yayınlandı. Kanal D Haber İstihbarat Şefi Emrullah Erdinç’in özel haberinde, Arda Turan’ın hastanede Berkay’la tartıştığı sırada silahının yanlışlıkla ateş aldığını iddia ettiği mermi çekirdeğinin izinin sürüldüğü görüntüler ekrana yansıdı. Emniyet mensuplarının delil aradığı hastanenin, silahlı saldırıyı gecikmeli olarak savcılığa bildirdiği ortaya çıktı. Yapılan incelemede ilk olarak yerdeki kurşun izi 1 numaralı numaratörle işaretlendi. Çekirdeğin saplandığı yerin açısına göre araştırmasına devam eden polis, ikinci delili fotokopi makinesinde buldu. Cihazı sökmeye başlayan emniyet güçleri, mermi çekirdeğini de makinenin kağıt haznesinde buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin fotoğrafladığı deliller, savcılığa gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
gece kulübü arda turan berkay kavga

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