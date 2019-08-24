Avukattan şoke eden iddia! 'Hazırladığı karışımları zorla içirip...'

30 yıldır avukatlık yapan C.F.Ü., 14 Şubat 2019’da evlendiği eşi E. T. Ü.’nün manevi baskısına uğradığı ve şiddete dönük davranışlar sergilediği gerekçesiyle mahkemeye başvurarak, koruma talebinde bulundu.

'ÜZERİNDE KÖTÜ ENERJİ VAR'

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan koruma talebi dilekçesinde, “Davalı, eşinin hediye ettiği tabloyu sebepsiz yere parçalamış, elbiselerini makasla kesmiştir. Eşinin üzerinde kötü enerji olduğunu söyleyen E. T. Ü. evi terk etmiş ve ev eşyalarından bir kısmını da atmıştır. Yaşam koçu olduğunu söyleyen E. T. Ü., hiçbir sağlık denetiminden geçmeyen, doğal olduğunu iddia ettiği bir takım karışımları zoraki bir şekilde gerek evde gerekse halen yattığı hastanede C. F. Ü.’ye içirmeye çalışmıştır. Eşinin baskısına dayanamayan C. F. Ü., zaman zaman bu karışımları içmek zorunda kalmıştır” ifadelerine yer verildi.

'KARIŞIMLAR SAĞLIĞINI ETKİLEYEBİLİR'



C.F.Ü’nün beyin kanaması geçirdiğinin anlatıldığı dilekçede, “C.F.Ü. durum böyle iken beyin kanaması geçirmiş, uzun süre yoğun bakımda yatmıştır. E. T. Ü., hastanede yattığı süreçte de bu karışımları eşine içirmek istemiştir. Avukat C. F. Ü. hastaneden taburcu olduktan sonra da bu karışımlar sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle hakkında korunma kararı verilmesini istiyoruz” ifadeleri yer aldı.