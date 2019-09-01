Avustralya 108 - 92 Kanada (2019 FIBA Dünya Kupası)

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu'ndaki ilk maçta Avustralya, Kanada'yı 108-92 yendi.
Salon: Dongguan Basketbol Merkezi
Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Alexis Mercado Pacheco (Porto Riko), Gentian Cici (Arnavutluk)
Kanada: Pangos 14, Joseph 16, Ejim 9, Birch 18, Wiltjer 6, Klassen 4, Thomas Scrubb 8, Phil Scrubb 9, Heslip 8, Kajami-Keane, Nembhard
Avustralya: Mills 15, Dellavedova 24, Ingles 13, Landale 8, Baynes 10, Goulding 16, Kay 8, Bogut 12, Creek 2, Barlow, Gliddon, Sobey
1. Periyot: 20-29
Devre: 40-52
3. Periyot: 77-76
5 faulle çıkan: 38.52 Goulding (Avustralya)
BREZİLYA YENİ ZELANDA'YI DEVİRDİ
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu'ndaki ilk maçta Brezilya, Yeni Zelanda'yı 102-94 mağlup etti.
Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Leandro Lezcano (Arjantin), Intae Hwang (Güney Kore)
Yeni Zelanda: Abercrombie 5, Fotu 17, Loe 11, Tai Webster 12, Corey Webster 19, Ili 16, Rusbatch 6, Delany, Ngatai, Pledger 4, Smith-Milner 4
Brezilya: Caboclo 9, Huertas 2, Louzada 9, Varejao 3, Luz 15, Barbosa 22, Felicio 7, Garcia 14, Sousa 12, Benite 6, Lima, Mateus 3
1. Periyot: 20-21
Devre: 50-50
3. Periyot: 62-78
Beş faulle çıkanlar: 39.12 Tai Webster (Yeni Zelanda), 39.28 Benite (Brezilya)
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