Mynet Trend

Avustralya'da köpek balığı saldırısı! Halka uyarılar yapılıyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 17.02.2019 07:43 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Belongil sahilinde köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü hastaneye kaldırıldı.

Avustralya'da köpek balığı saldırısı! Halka uyarılar yapılıyor

NSW Polisi'nden yapılan açıklamada, Byron Bay bölgesindeki Belongil sahilinde sabah saatlerinde arkadaşlarıyla sörf yapan bir kişinin köpek balığı saldırısına uğradığı belirtildi.

Kıyıya yaklaşık 15 metre uzaklıkta meydana geldiği ifade edilen saldırıda bacağından yaralanan 41 yaşındaki adamın, sörf tahtasının üzerine yatarak kıyaya ulaştığı bildirildi.

Sörfçünün arkadaşlarından Dane Davidson, Avustralya Yayın Kurumuna yaptığı açıklamada, ambulans helikopter gelene kadar arkadaşının bacağındaki kanamayı sörf tahtasının ipiyle tampon uygulayarak durdurmaya çalıştığını anlattı. Davidson, "Kıyıya çıkana kadar bacağından büyük bir parçanın koptuğunu anlayamadık, çok fazla kanama vardı." ifadesini kullandı.

Sahildeki ilk müdahalenin ardından yaralı sörfçünün Gold Coast Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Saldırı sonrasında vatandaşlara, NWS Can Kurtarma servislerinin uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulunan güvenlik birimleri, bölgedeki plajların 24 saat süreyle kapalı tutulacağını açıkladı.

Kaynak: AA

Bu fotoğraf hayatını değiştirdiBu fotoğraf hayatını değiştirdi
Deliller sonrası harekete geçildi! Geri alınacak!Deliller sonrası harekete geçildi! Geri alınacak!
Tedavisi yok! Ölü sayısı gittikçe artıyor!Tedavisi yok! Ölü sayısı gittikçe artıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpekbalığı saldırısı avustralya yeni güney galler

En Çok Okunan Trend Haberler

AVM savaş alanına döndü: Yaralılar var

AVM savaş alanına döndü: Yaralılar var

İYİ Parti'li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı

İYİ Parti'li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı

Olay! Daha sinemada gösterimdeyken oraya düştü

Olay! Daha sinemada gösterimdeyken oraya düştü

Kiraladığı eskorttan öyle bir şey istedi ki...

Kiraladığı eskorttan öyle bir şey istedi ki...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kabe’nin üzerine çıkan Prens Selman’a büyük tepki!

Kabe’nin üzerine çıkan Prens Selman’a büyük tepki!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Osmanlı torunu Latin Amerika ülkesinin devlet başkanı oluyor

Osmanlı torunu Latin Amerika ülkesinin devlet başkanı oluyor

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasa dışı yollarla ABD'ye kaçırılmıştı! Altın kaplama lahit geri alınacak!

Deliller sonrası harekete geçildi! Geri alınacak!

Tedavisi yok! 'Corona' can almaya devam ediyor!

Tedavisi yok! Ölü sayısı gittikçe artıyor!

New York'ta cinsel tacizde bulunan 100'den fazla rahibin ismi açıklandı

Cinsel taciz skandalı! İsimlerini tek tek açıkladılar

İran Devrim Muhafızları "intikam operasyonları için" izin istedi

İntikam için izin istediler! O ülkeleri işaret ettiler

Dehşete düşüren kaza kamerada! Bariyere çarpan motosiklet sürücüsü köprüden aşağı düştü

Korkunç anlar kamerada! Köprüden düştü

Böyle düğün davetiyesi ne gördünüz ne duydunuz! Çok şaşıracaksınız

Böyle düğün davetiyesi ne gördünüz ne duydunuz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.