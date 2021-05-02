Avustralya'da tarihi ragbi maçı

Avustralya'da bulunan Sidney Kriket Stadyumu tarihi bir maça tanıklık etti. Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin kara, hava ve deniz birliklerinden seçilen oyunculardan kurulu Avustralya Ordusu Ragbi Lig Takımı, Avustralya'da ikamet eden Türk asıllı oyunculardan kurulu Türkiye Ragbi Lig Milli Takımı ile karşılaştı.

Her yıl 25 Nisan tarihinde gerçekleşen ve NRL (Avustralya Ulusal Ragbi Ligi) takımlarının gelenekselleşen bir maçta karşılaştığı Anzak Günü Kupası bu sene Sydney Roosters ve St. George Illawarra takımları arasında oynandı. Maçtan galip ayrılan taraf 34-10'luk skor ile Roosters olurken, bu maçtan önce dolu tribünler önünde herkesin heyecanla beklediği bir başka maç daha gerçekleşti.

Covid-19 kısıtlamaları ve tedbirleri çerçevesinde Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin kara, hava ve deniz birliklerinden seçilen oyunculardan kurulu Avustralya Ordusu Ragbi Lig Takımı ile Avustralya'da ikamet eden Türk asıllı oyunculardan kurulu Türkiye Ragbi Lig Milli Takımı karşı karşıya geldi.