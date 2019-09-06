Mynet Trend

Avustralya'da Türk Film Festivali başladı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 06.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

Sydney'de düzenlenen gala gecesiyle sinemaseverlere kapılarını açan festivalde 9 film gösterilecek.

Avustralya'da Türk Film Festivali başladı

Avustralya Türk Dostluk Birliği (ATMA) tarafından Sydney ve Melbourne'de düzenlenen Türk Film Festivali, ‘‘Aykut Enişte’’ filminin gösterimiyle başladı.

Avustralya Türk Film Festivali, Sydney’deki Palace Cinemas Norton’da düzenlenen gala gecesiyle başladı. Galaya, Sydney Başkonsolosu Melih Karalar, İşçi Partisinden Yeni Güney Galler Eyalet Parlamentosuna giren ilk Müslüman milletvekili Jihad Dip ve Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterini canlandıran sanatçı Esra Bilgiç’in yanı sıra sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Sydney Başkonsolosu Karalar, "Amacımız daha fazla Avusturyalıya hem ülkemizi hem de ülkemizin film sektörünü tanıtmak." dedi.
Festivale, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Esra Bilgiç’in de katılmasına ilişkin de Karalar, ‘‘Bu sene tabii Diriliş Ertuğrul dizinin önemli bir oyuncusu Sayın Esra Bilgiç’in de burada olması, festivalimize daha başka bir hava kattı. Kendisi yarın bir panelde Türk sinemasının geldiği noktayı sinemaseverlerle paylaşacak." diye konuştu.

thumbs_b_c_80afb104160ea9903b3757f49905b1c5

Türk filmlerini ve dizilerini ailesiyle birlikte yakından takip ettiklerini aktaran Müslüman milletvekili Jihad Dip: ‘‘Size bir şey söylemem lazım, Diriliş Ertuğrul’u baştan kaldığı yere kadar izledim. Hala heyecanla izlemeyi bekliyorum, izlerken kendimi kaptırıyorum, çok geç yatıp sabahları erken kalkıyorum ama Diriliş inanılmaz bir şey, Halime Hatun’un burada olduğunu görmek beni çok sevindiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sydney ve Melbourne’da 15 Eylül'e kadar devam edecek festivalde, Aykut Enişte, Can Dostlar, Organize İşler: Sazan Sarmalı, Rüya, Üç Yol, Öldür Beni Sevgilim, Buğday, Toz ve Turist Ömer: Uzay Yolunda filmleri seyirciyle buluşacak.

PARTNERKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinlerKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinler
44. Toronto Uluslararası Film Festivali başladı44. Toronto Uluslararası Film Festivali başladı
Güzel yıldız yeşil elbisesiyle herkesi büyülediGüzel yıldız yeşil elbisesiyle herkesi büyüledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Film Festivali Avustralya Türk Dostluk Birliği Avustralya Türk Film Festivali

En Çok Okunan Trend Haberler

Atatürk'ü hiç böyle görmediniz!

Atatürk'ü hiç böyle görmediniz!

Hanife'den olay yanıt! 'Yakında g...ümü göstereceğim'

Hanife'den olay yanıt! 'Yakında g...ümü göstereceğim'

Diagne Beşiktaş'ı da yaktı

Diagne Beşiktaş'ı da yaktı

Trabzon'da tartışma yaratan görüntü! Hepsi yıkıldı

Trabzon'da tartışma yaratan görüntü! Hepsi yıkıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haluk Bilginer ve Ali Atay’lı Nuh Tepesi’nden ilk fragman geldi

Haluk Bilginer ve Ali Atay’lı Nuh Tepesi’nden ilk fragman geldi

44. Toronto Uluslararası Film Festivali başladı

44. Toronto Uluslararası Film Festivali başladı

It: Chapter Two’ya görkemli gala

Güzel yıldız yeşil elbisesiyle herkesi büyüledi

Kahkaha dolu bir komedi: Uslu Çocuklar

Kahkaha dolu bir komedi: Uslu Çocuklar

Ödül avcısı Joker vizyon için geri sayımda

Joaquin Phoenix’le Joker'in köklerine iniyoruz

Black Widow hakkında merak edilen her şey...

Scarlett Johansson'dan 'büyük sansasyon' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.