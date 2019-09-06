Avustralya'da Türk Film Festivali başladı

Sydney Başkonsolosu Karalar, "Amacımız daha fazla Avusturyalıya hem ülkemizi hem de ülkemizin film sektörünü tanıtmak." dedi. Festivale, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Esra Bilgiç’in de katılmasına ilişkin de Karalar, ‘‘Bu sene tabii Diriliş Ertuğrul dizinin önemli bir oyuncusu Sayın Esra Bilgiç’in de burada olması, festivalimize daha başka bir hava kattı. Kendisi yarın bir panelde Türk sinemasının geldiği noktayı sinemaseverlerle paylaşacak." diye konuştu.

Avustralya Türk Film Festivali, Sydney’deki Palace Cinemas Norton’da düzenlenen gala gecesiyle başladı. Galaya, Sydney Başkonsolosu Melih Karalar, İşçi Partisinden Yeni Güney Galler Eyalet Parlamentosuna giren ilk Müslüman milletvekili Jihad Dip ve Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterini canlandıran sanatçı Esra Bilgiç’in yanı sıra sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Türk filmlerini ve dizilerini ailesiyle birlikte yakından takip ettiklerini aktaran Müslüman milletvekili Jihad Dip: ‘‘Size bir şey söylemem lazım, Diriliş Ertuğrul’u baştan kaldığı yere kadar izledim. Hala heyecanla izlemeyi bekliyorum, izlerken kendimi kaptırıyorum, çok geç yatıp sabahları erken kalkıyorum ama Diriliş inanılmaz bir şey, Halime Hatun’un burada olduğunu görmek beni çok sevindiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sydney ve Melbourne’da 15 Eylül'e kadar devam edecek festivalde, Aykut Enişte, Can Dostlar, Organize İşler: Sazan Sarmalı, Rüya, Üç Yol, Öldür Beni Sevgilim, Buğday, Toz ve Turist Ömer: Uzay Yolunda filmleri seyirciyle buluşacak.



