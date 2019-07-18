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Avustralya’nın ürkütücü yüzünü görmeye hazır mısınız?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 18.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

Avustralya son derece refah bir ülke. Geniş toprakları, iş imkanları, bakir doğası ile insanları cezbediyor. Cezbediyor etmesine de madalyonun bir de diğer yüzü var. Eğer Avustralya'ya yerleşme hayaliniz falan varsa bu karelere baktıktan sonra bir daha düşünün. İşte Avustralya'nın korkunç yüzü...

Avustralya’nın ürkütücü yüzünü görmeye hazır mısınız?

Avustralya tamamen arkadaş canlısı yerliler, havalı kangurular ve sevimli koalaslarla doludur. Böyle bakınca her şey yolundadır. Ancak Aşağı Arazi Ülkesi bazen tüm gezegenin en tehlikeli ülkesi olabilir. Ülke, büyük ölçüde, acımasız doğal tehlikelere, orada yaşayan vahşi hayvanlara da ev sahipliği yapar.

Avustralya’nın ne kadar korkutucu olabileceğini göstermek için, Land Down Under’da gizlenen tüm tehlikelerin bir listesini sizler için derledik. İşte Avustralya'nın ürkünç yüzü...

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