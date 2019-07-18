Avustralya’nın ürkütücü yüzünü görmeye hazır mısınız?

Avustralya tamamen arkadaş canlısı yerliler, havalı kangurular ve sevimli koalaslarla doludur. Böyle bakınca her şey yolundadır. Ancak Aşağı Arazi Ülkesi bazen tüm gezegenin en tehlikeli ülkesi olabilir. Ülke, büyük ölçüde, acımasız doğal tehlikelere, orada yaşayan vahşi hayvanlara da ev sahipliği yapar.

Avustralya’nın ne kadar korkutucu olabileceğini göstermek için, Land Down Under’da gizlenen tüm tehlikelerin bir listesini sizler için derledik. İşte Avustralya'nın ürkünç yüzü...

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