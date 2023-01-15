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Avustralya vatandaşı olup adını değiştirdi! Didem Erol, 10 milyon dolara Hilary Swank'in evini aldı

15.01.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son geçtiğimiz yıl 'Sürpriz Misafir' adlı filmde dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte rol alan Didem Erol, uzun zaman önce Avustralya vatandaşı olmuş ve Serah Henesey ismini kullanmaya başlamıştı. Amerika'da yaşayan ve kariyerine burada devam eden Didem Erol kısa bir süre önce de anne olmuştu. Oscarlı oyuncu Hilary Swank'in Los Angeles'taki lüks malikanesini satın alan Serah Henesey yani Didem Erol ailesi ile burada yaşıyor. İşte değeri dudak uçuklatan Didem Erol'un muhteşem evi...

Avustralya vatandaşı olup adını değiştirdi! Didem Erol, 10 milyon dolara Hilary Swank'in evini aldı

Türk oyuncu Didem Erol değişen hayatıyla gündemde. Uzun süredir Amerika'da yaşayan Erol, Avustralya vatandaşı olmuş ve Serah Henesey ismini kullanmaya başlamıştı.

İnşaatçı ve müzik prodüktörlüğü yapan Nathan Cowles ile 2020 yılında evlenen Erol, geçtiğimiz 2022 yılının son günlerinde Ava Rose adını verdiği bebeğini kucağına alarak annelik sevinci yaşamıştı.

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Didem Erol şimdi de aldığı evle gündemde! Oyunculuğun yanında film yapımcılığı da yapan Erol, ailesiyle birlikte dünyaca ünlü Oscarlı oyuncu Hilary Swank'in Los Angeles'taki lüks malikanesinde yaşıyor.

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1928 yılında inşa edilen evde 6 yatak odası, 6 banyo, meyve ve sebze bahçeleri, yüzme havuzu, sinema odası bulunuyor.

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OSCARLI OYUNCU İLE DE TANIŞTI

Sabah'ın haberine göre; ünlü oyuncu 10 milyon dolara satın aldıkları evle ilgili şöyle konuştu: "Geçen sene Ocak ayında Hilary Swank'in evini satın aldık. Mart ayında da taşındık. Ben geçen ay evimde hatıra olsun diye hamile çekimi yaptım. Evi satın alırken Hilary Swank ile de tanıştık. Hatta Million Dollar Baby'den kazandığı Oscar ödülünü rica edip tuttum, belki enerjisi bana da geçer dedim, güldü."

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