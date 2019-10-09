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Avustralyalı itfaiyeciler 2020 takvimi için kamera karşısına geçti!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.10.2019 15:23 | Son Güncelleme

26 yıllık gelenek bozulmadı; Avustralyalı itfaiyeciler, 2020 takvimi için kamera karşısına geçti. İşte o yakışıklı itfaiyeciler...

Avustralyalı itfaiyeciler, yardım kuruluşlarına bağış toplama amacıyla çıkardıkları takvimin 2020 versiyonunu hazırladı. Takvim sayesinde bugüne dek 5 milyon dolarlık bağış yapıldı.

1993 YILINDAN BERİ YAPILIYOR

1993 yılından bu yana Avustralya’nın farklı itfaiye merkezlerinden itfaiyeciler bir araya gelerek dünyanın en beğenilen takvimlerinden birine imza atıyor. Her yıl olduğu gibi itfaiyeciler, 2020 takvimi için de üstleri çıplak ve kaslarını ön plana çıkaracak şekilde poz verdiler. İtfaiyeciler farklı türlerdeki hayvanlarla birlikte poz verdikleri tam altı takvim oluşturdu. Altı çeşit takvim; klasik takvim, vahşi yaşam takvimi, kedi takvimi, at takvimi, çiftlik hayvanları takvimi ve köpek takvimi diye adlandırılıyor.

SATIŞTAN KAZANILAN GELİR YARDIM KURULUŞLARINA GİDİYOR

İtfaiyeciler, bu takvimi, satışından elde edilecek geliri başta Çocuk Hastanesi Vakfı olmak üzere çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlamak için çıkarıyor. Takvimler çıkmaya başladığından beri Avustralya’daki çeşitli yardım kuruluşlarına 5 milyon dolarlık bağış yapıldı. Bu miktarın 1,9 milyon doları sadece son beş yıldaki satışlardan elde edilen gelirle oldu. Takvimin satışı internet üzerinden yapılıyor. İşte itfaiyecilerin 2020 takviminden kareler...

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