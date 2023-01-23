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'Avusturya sosisi gibi ses çıkarıyor!' Beşiktaş'tan ayrıldı, dünyası başına yıkıldı! İngiltere'de hedef tahtasında Wout Weghorst var!

23.01.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan müsabakada kazanan taraf, 3-2'lik skorla Arsenal oldu. Manchester United'da Wout Weghorst; ilk 11'de görev aldığı maçta 90 dakika sahada kalırken, etkisiz bir performans gösterdi. Hollandalı yıldızın ortaya koyduğu oyun, İngiltere'de gündem oldu ve Weghorst bir anda hedef tahtasındaki isim oldu.

'Avusturya sosisi gibi ses çıkarıyor!' Beşiktaş'tan ayrıldı, dünyası başına yıkıldı! İngiltere'de hedef tahtasında Wout Weghorst var!

Arsenal ile Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaştı. Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir mücadeleye sahne olurken, Arsenal sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip; galibiyeti 90. dakikada Eddie Nketiah'ın attığı golle alırken, Manchester United'ın performansı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Arsenal'i oldukça zorlayan Kırmızı Şeytanlar, bir kez öne geçtiği ve bir kez de beraberliği yakaladığı müsabakadan yenilgiyle ayrıldı.

WEGHORST, HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

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Manchester United'ın Beşiktaş'tan transfer ettiği Wout Weghorst ise ortaya koyduğu oyunla hayal kırıklığı yarattı.

ARSENAL MAÇINDAKİ PERFORMANSI

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Maç boyunca 39 kez topla buluşan Hollandalı futbolcu, 22 pas girişiminin 14'ünde başarılı oldu ve yüzde 64'lük bir oran yakaladı. Girdiği 11 ikili mücadelenin sadece 3'ünü kazanabilen Weghorst, 14 top kaybı yaptı. 4 hava topu mücadelesinin 1'inden galibiyetle ayrılan yıldız futbolcu, 1 kez de ofsayta düştü.

"AVUSTURYA SOSİSİ GİBİ..."

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Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Weghorst, ünlü gazeteci Piers Morgan'ın da ağır tepkisine maruz kaldı. FIFA Dünya Kupası'ndan önce Cristiano Ronaldo ile yaptığı röportajın ardından spor medyasında fazlasıyla ünlenen Morgan, Weghorst'u Avusturya sosisine benzetti.

Teknik direktör Erik ten Hag'ı da eleştiren Morgan, "Tebrikler Manchester United! Cristiano Ronaldo'ya saygısızlık yapan kibirli bir teknik direktörü takımın başına getirir ve daha önce onu hiç görmediğim biriyle değişirseniz sonuç böyle olur. Weghorst, Avusturya sosisi gibi ses çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

MANU, WEGHORST İLE KAZANAMIYOR

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Manchester United, Wout Weghorst'un sahaya çıktığı 2 maçta 1 puan aldı. Crystal Palace ile 1-1 berabere kalan Kırmızı Şeytanlar, Arsenal deplasmanından ise 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

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