Avusturya zaferi sonrası çiftetelli ve horonlu kutlama! Soyunma odasından taşan coşku tüm Türkiye ve Avrupa meydanlarında…

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım'da futbolcular, galibiyet sonrası büyük coşku yaşadı.

Zaferin ardından saha içinde uzun süre kalarak Leipzig Stadı'nın tribünlerini dolduran Türk taraftarlarla karşılıklı kutlama yapan ay-yıldızlılar bu coşkuyu soyunma odasına da taşıdı.

EĞLENCE SOYUNMA ODASINA TAŞTI

Sevinç nidaları ve taraftarların alkışları eşliğinde sahadan ayrılarak soyunma odasına gelen milliler, burada da eğlenceye devam etti. Önce çiftetelli oynayan ay-yıldızlı futbolcular, ardından kemençe eşliğinde horon tepti.

Futbolcularımızın bu eğlenceli anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

AVUSTURYA ZAFERİ SOKAKLARDA KUTLANDI

Öte yandan Avusturya zaferi hem Türkiye'yi hem de Avrupa'daki gurbetçileri sokaklara döktü. Kutlamalar gece boyunca sürdü.

A Milli Takım'ın çeyrek finale kalmasının ardından Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, büyük sevinç yaşadı. Meşaleler yakarak sevinç gösterileri yapan vatandaşlar, tezahüratlarla milli takıma destek verdi. Polis ekipleri, kutlamalar dolayısıyla Taksim Meydanı ve çevresinde önlem aldı.

ADANA

Adana, Mersin ve Hatay'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile oynadığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

Adana'da vatandaşlar Türkiye-Avusturya karşılaşmasını dev ekrandan izlemek için merkez Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan katılımcılar, maç boyunca milli takıma destek verdi.

Heyecanla karşılaşmayı izleyen sporseverler, milli takımın attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

Vatandaşlar, hakemin bitiş düdüğüyle Türkiye'nin 2-1 kazandığı maçın sevincini Ziyapaşa Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde konvoy oluşturup şarkılar söyleyerek kutladı.

MERSİN

Mersin'de vatandaşlar, maçı Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki Kuyuluk Futbol Sahası'nda Mezitli Belediyesinin kurduğu dev ekrandan izledi.

Karşılaşmayı Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla takip etti.

Türkiye'nin maçtan galip gelmesiyle alandaki vatandaşlar kutlama yaptı.

HATAY

Hatay’ın Arsuz ilçesinde vatandaşlar karşılaşmayı Karaağaç Övündük Mahallesi'ndeki Fahura Parkı’nda, Dörtyol ilçesinde ise Numune Evler Mahallesi’ndeki tören alanında kurulan dev ekranlardan izledi.

Dörtyol'da maç öncesinde vatandaşlara konser verildi. Konser esnasında down sendromlu bir kız, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ile karşılıklı oynadı.

Çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Vatandaşlar, maçtan galip gelerek adını çeyrek finale yazdıran milli takımın başarısını meşale yakarak kutladı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta vatandaşlar 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takımı'nın başarısını coşkuyla kutladı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde vatandaşlar, TÜGVA bahçesinde kurulan dev ekrandan maçın heyecanını yaşadı.

Vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'ün son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmesinin sevincini Türkiye ve Filistin bayraklarıyla kutladı.

SİİRT

Siirt'te de Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kuruldu.

Milli takım forması giyen ve Türk bayrağı taşıyan bazı vatandaşlar, aileleriyle Türkiye-Avusturya karşılaşmasını dev ekrandan izledi.

Türkiye'nin golleriyle büyük sevinç yaşayan vatandaşlar, bitiş düdüğünün ardından galibiyeti kutladı.

Vatandaşlar elinde meşalelerle davul çalarak halay çekti.

Araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar, korna çalarak sevinç gösterisinde bulundu.

Etkinliğe, Vali Kemal Kızılkaya, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ŞIRNAK

Şırnak'ta ise A Milli Futbol Takımı'nın galibiyetinin ardından vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek kutlama yaptı.

Araç konvoyu oluşturan vatandaşlar, korna çalarak A Milli Futbol Takımı'nın galibiyet sevincini yaşadı.

CENEVRE

İsviçre'nin Cenevre kentindeki yüzlerce Türk vatandaşı, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kalmasını kutladı.

Türkler, Türkiye-Avusturya müsabakasını kentteki Plainpalais Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.

Ellerinde Türk bayrakları ve Türk takımlarının formalarıyla karşılaşmayı izleyen taraftarlar, zaman zaman tezahürat yaparak A Milli Takımı'nın coşkusuna ortak oldu.

Türk taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.

Şehir meydanında galibiyeti kutlayan Türk vatandaşlarına yoldan geçen araçlar korna çalarak eşlik etti.

SAKARYA

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde karşılaşma dolayısıyla dev ekran kuruldu.

Vatandaşlar, maçı buradaki eski Sakarya Stadı'ndan hatıra olarak bırakılan tribünden izledi.

Karşılaşma boyunca vatandaşlar milli takıma destekte bulundu.

KOCAELİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de vatandaşlar, karşılaşmayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kent meydanına kurulan dev ekrandan seyretti.

Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

BOLU

Bolu’da ise maç sebebiyle belediye Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi önüne dev ekran kurdu.

Ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşlar, maçın başlama düdüğüyle karşılaşmayı ilgiyle takip edip milli takım lehine tezahürat yaptı.

Dev ekranın bulunduğu alan ve çevresinde polislerce geniş güvenlik önlemi alındı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta belediyenin sahilde kurduğu dev ekranda Türkiye-Avusturya maçını izleyen vatandaşlar, karşılaşma boyunca takıma destekte bulundu.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

BARTIN

Bartın’da belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda ve İnkumu’da milli maç için dev ekran kuruldu.

Vatandaşlar, dev ekrandan izledikleri maça büyük ilgi gösterdi.

KARABÜK

Karabük Belediyesince Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşların maçı izlemesi için dev ekran kuruldu. Belediye tarafından vatandaşlara çekirdek ve çay, çocuklara da pamuk şekeri ikram edildi.

Eskipazar ilçesinde ise 60.Yıl Vali Nafiz Kayalı İlkokulu bahçesinde dev ekran kuruldu.

Kaymakam Fatih Gülnar, Belediye Başkanı Serkan Civa ve çok sayıda vatandaş milli maçı burada seyretti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

DÜZCE

Düzce’de vatandaşlar, Türkiye-Avusturya maçını, Millet Bahçesi’nde kurulan dev ekrandan takip etti.

Karşılaşmayı Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de vatandaşlarla izledi.

Milli takım forması giyen vatandaşların, açık havadaki milli maç heyecanı dronla görüntülendi.

Vatandaşlar, maç sonunda milli takımın galibiyetiyle büyük sevinç yaşadı.

AVRUPA'DA TÜRK GECESİ! MEYDANLAR 'TÜRKİYE' SLOGANLARI İNLEDİ

Başta Almanya olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde geç saatlere kadar büyük coşkuyla kutlandı.

Türkiye A Milli Takımı'nın çeyrek final biletini alması, gurbetçileri sokağa döktü. Başta Almanya olmak üzere, Hollanda'dan Avusturya'ya birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türk vatandaşlar geç saatlere kadar Millerin başarısını kutladı.

Çeyrek final sevinci stadın dışına taştı. Coşkulu taraftar grubu, Milli takımı Leipzig'de kaldıkları otelin önünde karşıladı. Takım otobüsünden inen futbolcular, 2-1'lik galibiyeti Türk vatandaşlarla kutladı.

Aynı saatlerde Almanya'nın başkenti Berlin'de de benzer görüntüler ortaya çıktı. Gurbetçiler, sokakları Türk bayraklarıyla donattı. Uzun araç kuyrukları oluştu.

Konvoylar oluşturuldu, saatlerce marşlar söylendi. Tezahüratlar yapıldı.

Köln'de de coşkulu taraftarlar sokaktaydı. Horonlar oynandı, Marşlar söylendi. Caddeler, "Türkiye" sloganlarıyla inledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da ise bir yanda mağlubiyet üzüntüsü, diğer yanda Türklerin kutlaması vardı.

Yüzlerce Türk taraftar başkentin merkezini doldurdu. Galibiyet coşkusunu Türk bayraklarıyla marş söyleyerek yaşadı.

Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da de meydanlar doldu taştı.

Burada da meşaleler yakıldı. Halaylar çekildi. Coşkulu kalabalık tur sevincini saatlerce kutladı.