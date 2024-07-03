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Avusturya'nın hocasından maç sonu ilginç sözler!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.07.2024 01:10
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Avusturya Milli Takım Teknik Direktörü Ralf Rangnick, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mert Günok'un yaptığı kurtarış hakkında konuşan Rangnick, deneyimli eldiveni Gordon Banks'e benzetti.

Avusturya'nın hocasından maç sonu ilginç sözler!

Avusturya Milli Takım Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Türkiye mağlubiyeti ardından konuştu.

"UZATMALARA GİTSEYDİ KAZANIRDIK"

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Maçın uzatmalara gitmesi halinde tur atlayacaklarını söyleyen Rangnick, "Uzatmalara gitseydi biz kazanırdık." dedi.

MERT GÜNOK'U GORDON BANKS'E BENZETTİ

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Mert Günok'u İngiliz kaleci Gordon Banks'a benzeten Rangnick "Beraberlik golünü atmak için zamanımız vardı. Çok da yaklaşmıştık ama Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks varken bu çok zordu." açıklamasını yaptı.


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Avusturya Türkiye euro 2024
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