Avusturya'nın hocasından maç sonu ilginç sözler!

Avusturya Milli Takım Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Türkiye mağlubiyeti ardından konuştu.

Maçın uzatmalara gitmesi halinde tur atlayacaklarını söyleyen Rangnick, "Uzatmalara gitseydi biz kazanırdık." dedi.

Mert Günok'u İngiliz kaleci Gordon Banks'a benzeten Rangnick "Beraberlik golünü atmak için zamanımız vardı. Çok da yaklaşmıştık ama Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks varken bu çok zordu." açıklamasını yaptı.

