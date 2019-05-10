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Bezos: Bu kez kalmak üzere gidiyoruz

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.05.2019 14:50 | Son Güncelleme

'Dünya'nın 8. kıtası' diye nitelenen Ay'a yolculuk yeniden rağbet görmeye başladı. Bu kez ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2024'te Ay'a göndereceği uzay aracını takdim etti.

Bezos: Bu kez kalmak üzere gidiyoruz

Dünyanın en değerli şirketinin CEO'su ve dünyanın en zengin kişisi konumundaki Jeff Bezos, tam da özel yaşamının skandallarla sarsıldığı bir dönemde, Ay'a yolculuk kervanına katıldı.

Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'a muhalefetiyle dikkat çeken Washington Post gazetesinin de sahibi olan Bezos, Washington DC'de düzenlediği basın toplantısıyla, 2024'te Ay'a insan ve donanım taşıması tasarlanan uzay aracının tam boy modelini tanıttı.

'Mavi Ay' (Blue Moon) adı verilen insansız uzay aracı tekrar kullanılma özelliğine sahip olacak.

Bilimsel aletler, uydular ve arazi araçları taşıması öngörülen Mavi Ay için üretilen yeni roket motoru BE-7, 4535 kiloluk itici kuvvet çıkarıyor.
Bezos, "Artık Ay'a geri dönme vakti, bu kez kalmak üzere" diyerek gelecek vizyonunu çizdi.

Ünlü işadamı, potansiyel müşteriler ve NASA yetkililerinden oluşan topluluğa, 'Mavi Köken' (Blue Origin) adını verdiği uzay araştırmaları şirketinin Ay'la ilgili hedeflerini anlattı.

Bezos'a BE-7 roket motorunu örtüsünü kaldırarak kamuoyuna takdim etmesi sırasında Mavi Köken'in Gelecek Kulübü'nden bir çocuk eşlik etti.

Buna göre Mavi Ay, Dünya'dan Ay'a ulaşmasına yetecek kadar yakıtla havalanacak. Kendi kendine çalışan dört arazi aracı taşıyabilecek. Ay'ın yüzeyine yüklerini indirecek. Ay'ın yörüngesine uydu yerleştirecek.

Yakıt yüklü olarak Dünya'dan fırlatıldığında 13500 kilodan biraz daha ağır çekecek olan Mavi Ay'ın ağırlığı Ay'a inmeye yaklaşırken 3170 kilo civarına düşmüş olacak.

Mavi Ay'ın Ay'ın kraterlerinde buz tortuları bulunan Güney Kutbu'na inmesi planlanıyor. Buzlardan elde edilecek suyun parçalanarak hidrojen elde edilmesiyle üretilecek yakıt sayesinde uzay aracının Güneş Sistemi'nde başka seferlere çıkabilmesi öngörülüyor.

Trump yönetimi mart ayında yaptığı açıklamayla ABD'nin 2024 sonunda Ay'a yeniden astronot göndermeyi planladığını duyurmuştu. Mavi Köken'in Trump'ın koyduğu 2024 mühletini yakalayabileceğini söyleyen Bezos, bunu Ay'a inecek uzay aracı tasarlamaya 2016 yılında başlamalarına borçlu olduklarını belirtti.

Gelecekte insanların uzayda yaşamaları ve çalışmaları vizyonundan söz eden dünyanın en zengini, diğer yandan uzayda ilginç şeyler yapmanın bedelinin çok yüksek olduğunu, zira uzayda hiçbir altyapı bulunmadığını belirtti. Bu sorunları aşarak kendi kendini idame imkan ve kabiliyetlerine sahip olan, üzerindeki insanlar, hayvanlar ve bitkilere yaşam desteği veren uzay kolonilerine dair çizimler gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ay sefer uzay aracı bezos Amazon

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