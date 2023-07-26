Ay'ın Düşüşü oyuncuları kimdir, konusu ne? Ay'ın Düşüşü (Moonfall) nerede ve kaç yılında çekildi?

Ay'ın Düşüşü filmi 26 Temmuz Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Filmin başrollerinde Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Charlie Plummer, Michael Peña ve Donald Sutherland yer alıyor. Film, aynı zamanda en yüksek bütçeli yapımlar arasında yer alıyor. İşte Ay'ın Düşüşü (Moonfall) hakkında detaylı bilgiler...

AY'IN DÜŞÜŞÜ KONUSU

Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Gizemli bir güç Ay'ı Dünya çevresindeki yörüngesinden çıkıp, Dünya'ya doğru hareket etmeye başlamasına neden olur. Çarpışmanın gerçekleşmesine sadece haftalar kala NASA yöneticisi ve eski astronot Jo Fowler, dünyanın yaklaşmakta olan sonunu önlemek için bir çözümü olduğuna inanır. Ancak ona sadece astronot Brian Harper ve komplo teorisyeni K.C. Houseman inanır. Üçü, sevdiklerini geride bırakarak neredeyse imkansız olan bir yolculuğa çıkar.

AY'IN DÜŞÜŞÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Halle Berry - Jo Fowler rolünde.

Patrick Wilson - Brian Harper rolünde.

John Bradley - KC Houseman rolünde.

Michael Peña - Tom Lopez rolünde.

Charlie Plummer - Sonny Harper rolünde.

Kelly Yu - Michelle rolünde.

Donald Sutherland - Holdenfield rolünde.

Eme Ikwuakor - Doug Davidson rolünde.

Carolina Bartczak - Brenda Lopez rolünde.

Maxim Roy - Kaptan Gabriella Auclair rolünde.

Stephen Bogaert - Albert Hutchings rolünde

Azriel Dalman - Sonny Child rolünde.

AY'IN DÜŞÜŞÜ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Orjinal adı Moonfall olan Ay'ın Düşüşü filmi 4 Şubat 2022'de vizyona girdi.

