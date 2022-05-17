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Ay Lav Yu konusu nedir? Ay Lav Yu filmi oyuncuları kimlerdir? Ay Lav Yu nerede çekildi?

17.05.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay Lav Yu filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile araştırılmaya başlandı. Sevilen Türk komedi filmleri arasında bulunan Ay Lav Yu filmine dair merak edilen bazı detaylar bulunuyor. İşte yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yapıp başrolünde yer aldığı Ay Lav Yu filmine dair araştırılan ayrıntılar!

Ay Lav Yu konusu nedir? Ay Lav Yu filmi oyuncuları kimlerdir? Ay Lav Yu nerede çekildi?

Ay Lav Yu filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yapıp başrolünde oynadığı 2010 yapımı Ay Lav Yu adlı filmin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildi merak konusu oldu. İşte Ay Lav Yu filmine dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

AY LAV YU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tinne köyünün muhtarı Yusuf Ağa, resmî olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu İbrahim’i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır. Süryani Papaz Hana, İbrahim’i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır. İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı Jessica’yla birlikte köye dönmüştür. Tinne köyü İbrahim ve Amerikalı Jessica’nın vatanı olabilecek mi?

AY LAV YU FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sermiyan Midyat

Steve Guttenberg - Christopher

Mariel Hemingway - Pamela

Katie Gill - Jessica

Josh Folan - Danny

Fadik Sevin Atasoy - Zişan

Sermiyan Midyat - İbrahim

Meray Ülgen - Yusuf

Ayça Damgacı – Fehime

Ayşe Nil Şamlıoğlu - Xate

Muhammed Cangören - Papaz Hana

Erdoğan Tuncel - Ubeyd

Burak Okçuoğlu - Bıra

Cengiz Bozkurt - Seyido

Nazlı Tosunoğlu - Gule

Şener Kökkaya - Pehçet

Bahar Ün - Sultan

Aziz İzzet Biçici - İşportacı

Hakan Karsak - Jandarma Komutan

AY LAV YU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekilmiş olup Polis Akademisi filmlerinde Mahoney karakteriyle tanınan Amerikalı oyuncu Steve Guttenberg de yer almaktadır. Filmdeki olaylar 2001 yılına aittir.

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Anahtar Kelimeler:
Sermiyan Midyat
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