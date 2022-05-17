Ay Lav Yu konusu nedir? Ay Lav Yu filmi oyuncuları kimlerdir? Ay Lav Yu nerede çekildi?

Ay Lav Yu filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yapıp başrolünde oynadığı 2010 yapımı Ay Lav Yu adlı filmin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildi merak konusu oldu. İşte Ay Lav Yu filmine dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Tinne köyünün muhtarı Yusuf Ağa, resmî olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu İbrahim’i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır. Süryani Papaz Hana, İbrahim’i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır. İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı Jessica’yla birlikte köye dönmüştür. Tinne köyü İbrahim ve Amerikalı Jessica’nın vatanı olabilecek mi?
Sermiyan Midyat
Steve Guttenberg - Christopher
Mariel Hemingway - Pamela
Katie Gill - Jessica
Josh Folan - Danny
Fadik Sevin Atasoy - Zişan
Sermiyan Midyat - İbrahim
Meray Ülgen - Yusuf
Ayça Damgacı – Fehime
Ayşe Nil Şamlıoğlu - Xate
Muhammed Cangören - Papaz Hana
Erdoğan Tuncel - Ubeyd
Burak Okçuoğlu - Bıra
Cengiz Bozkurt - Seyido
Nazlı Tosunoğlu - Gule
Şener Kökkaya - Pehçet
Bahar Ün - Sultan
Aziz İzzet Biçici - İşportacı
Hakan Karsak - Jandarma Komutan
Film Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekilmiş olup Polis Akademisi filmlerinde Mahoney karakteriyle tanınan Amerikalı oyuncu Steve Guttenberg de yer almaktadır. Filmdeki olaylar 2001 yılına aittir.
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