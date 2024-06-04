Ayağının tozuyla Nusret'le buluştu! Jose Mourinho'nun boğaz turu gündem oldu

Fenerbahçe iki yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Jose Mourinho, ayağının tozuyla ünlü restoran işletmecisi Nusret Gökçe'yle buluştu. İkili birlikte İstanbul Boğazı'nda yat turuna çıktı. Gökçe o anları sosyal medyada yayınladı.

"BENİM EVİM SENİN EVİN"

Gökçe, “Welcome İstanbul my home your home” (İstanbul’a hoş geldin, benim evim senin evin)" ifadelerini kullandı.

Gökçe bir önceki paylaşımında ise Mourinho’nun yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la da bir araya geldiği anları paylaştı. Nusret o paylaşımına da “Bir başkandan ve bir teknik direktörden daha fazlası.” notunu düştü.

GALATASARAY DETAYI GÜNDEM OLDU

Öte yandan Gökçe'nin Koç ve Mourinho ile paylaştığı fotoğrafın arka planı sosyal medyada gündem oldu. Arka planda Galatasaray'ın şampiyonluğu nedeniyle sarı kırmızıya bürünen köprü yer aldı.









