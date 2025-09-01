SPOR

Ayağının tozuyla ortalığı karıştıran sözler! Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarına sert tepki: "Boşuna dayak yemedi! Yediğin tabağa tükürüyorsun, utan!"

Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi. Ayağının tozuyla yaptığı ilk açıklama sonrası ortalık karıştı. "Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum" diyen Aktürkoğlu'nun sözleri eski takımı Galatasaraylıları ayağa kaldırırken; en sert tepki ünlü yorumcudan geldi: "Boşuna iki kere dayak yemedi! Yediğin tabağa tükürüyorsun, utan! Eğer milli takım formasını giyersen ben karşı gelirim ilk"

Devrim Karadağ

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transferi için İstanbul'a geldi. Gece saatlerinde kendisini taşıyan özel uçakla Türkiye'ye gelenmilli futbolcuyu havalimanında sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Özellikle Genç Fenerbahçeliler (GFB) taraftar grubunun Aktürkoğlu'na sevgi gösterisinde bulunduğu dikkat çekerken "Taraftar tepki gösterecek mi?" sorusuna da net yanıt verilmiş oldu.

İLK SÖZLERİYLE GALATASARAY TARAFTARINI AYAĞA KALDIRDI

Havalimanına gelir gelmez ayağının tozuyla ilk açıklamasını yapan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı ifadeler ise eski takımı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU: "TÜRKİYE'NİN EN ŞEREFLİ KULUBÜNE GELDİM"

Aktürkoğlu, "Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulubüne geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye şampiyonluk armağan edebilmek için geldim." ifadelerini kullandı.

ERMAN TOROĞLU'NDAN ÇOK SERT TEPKİ

Milli futbolcunun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken, en sert tepki ise ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu'ndan geldi.

Erman Toroğlu, Ekol TV'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BOŞUNA İKİ TANE TOPÇUDAN DAYAK YEMEDİ!"

"En şerefli kulübe geldim diyorsun, diğer takımlar şerefsiz mi? Ağzından çıkanları kulağın duyacak. Sen Galatasaray'da 4 sene oynadın. Niye oynadın o zaman 4 sene. Bu Galatasaray seni aldı bir yere getirdi. Her kulübün şerefi vardır! Bu Kerem Aktürkoğlu boşuna iki tane topçudan dayak yemedi!

"YEDİĞİN TABAĞA TÜKÜRÜYORSUN! UTAN"

Zayıflar bunlar, yediğin tabağa tükürüyorsun! Yapmayın ya... Zayıflar bunlar. Buı sorunlu bir adam. Fener'e de sorun olacak hep beraber göreceğiz. Sen bu sözleri söylüyorsan, adam değilsin. Sen en şerefliye gittin diğerleri şerefsiz mi yani? Birisi de sana 'Sen de mi şerefsizsin' derse ne yaparsın Kerem? Bunu düşün. Bunları düşünemezsen çok yakın zamanda çok şeyini kaybedersin.

"MİLLİ TAKIM KADROSUNA BEN OLSAM ALMAM"

Ben TFF'nin yerinde olsam şu anda milli takımı korumak için Kerem'i kadroya almam. Kerem kim? Ben Galatasaraylı topçu olsam 'Ne diyorsun sen?' diye hesap sorarım. Yoksa hesap sormazlarsa zaten seyirciler futbolculardan hesap sorar. Esas tehlike burada.

"YA TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALAYACAKSIN..."

Ya özür dileyeceksin, tükürdüğünü yalayacaksın ya da dışarıda kalacaksın arkadaş. Eğer milli takım formasını giyersen ben karşı gelirim ilk. Ben Ankaragücü'nde oynadım yıllarca o şerefsiz kulüp mü? Allah'ın uyanığı! Nereden geldin sen? Bu çocuk normal değil."

