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Ayakkabının rengi sosyal medyayı ikiye böldü! Gri-turkuaz mı? Pembe-beyaz mı?

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 16.05.2019 10:54 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan ayakkabının fotoğrafı görenleri ikiye böldü. Ayakkabının rengini gri - turkuaz görenler çoğunlukta olsa da, pembe - beyaz görenler de var. Peki bu fark nasıl oluşuyor? İşte yanıtı...

Ayakkabının rengi sosyal medyayı ikiye böldü! Gri-turkuaz mı? Pembe-beyaz mı?

Sosyal medyada hızla yayılan ayakkabı fotoğrafı olay yarattı. "Gri-turkuaz mı? Pembe-beyaz mı?" tartışması hızla büyürken herkes bu farkın neden olduğunu merak ediyor...

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Cevap ise insan beyninde saklı.

İnsan beyni davranış ve düşünme biçimine göre, sağ beyin – sol beyin şeklinde ikiye ayrılır.

PEMBE-BEYAZ GÖRENLER

Eğer ağırlıklı olarak sol beyninizi kullanıyorsanız, bu ayakkabıyı pembe ve beyaz olarak görüyorsunuz.

GRİ-TURKUAZ OLARAK GÖRENLER

Eğer ağırlıklı olarak sağ beyninizi kullanıyorsanız, fotoğraftaki ayakkabıyı gri ve turkuaz olarak görüyorsunuz.

SAĞ BEYİNİ VE SOL BEYİNİ KULLANMAK NE DEMEKTİR?

Beynin sağ lobu, yaratıcı kısımdır. Görsel ve işitsel etkilere duyarlı olan taraftır. Vücudun sol tarafı sağ lob kullanılarak yönetilir ve duygusallık, sempati, empati, his ve şefkati öne çıkarır.

Beynin sol lobu ise mantıksal ve pragmatist taraftır. Verilere ilgili ve matematiksel düşünceyi geliştiren taraftır. Vücudun sağ tarafını (organlarını) yönetir.

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Ayakkabı sosyal medya ayakkabının rengi sağ beyin sol beyin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yok ispanak rengi
size göre o zaman ben sol tarafı kullanıyorum matematiktiksel olarak. ama matematik dersim -100 :) saçma salak haber yapmasak artık
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