Ayakkabının rengi sosyal medyayı ikiye böldü! Gri-turkuaz mı? Pembe-beyaz mı?

Sosyal medyada hızla yayılan ayakkabı fotoğrafı olay yarattı. "Gri-turkuaz mı? Pembe-beyaz mı?" tartışması hızla büyürken herkes bu farkın neden olduğunu merak ediyor...

Cevap ise insan beyninde saklı.

İnsan beyni davranış ve düşünme biçimine göre, sağ beyin – sol beyin şeklinde ikiye ayrılır.

PEMBE-BEYAZ GÖRENLER

Eğer ağırlıklı olarak sol beyninizi kullanıyorsanız, bu ayakkabıyı pembe ve beyaz olarak görüyorsunuz.

GRİ-TURKUAZ OLARAK GÖRENLER

Eğer ağırlıklı olarak sağ beyninizi kullanıyorsanız, fotoğraftaki ayakkabıyı gri ve turkuaz olarak görüyorsunuz.

SAĞ BEYİNİ VE SOL BEYİNİ KULLANMAK NE DEMEKTİR?

Beynin sağ lobu, yaratıcı kısımdır. Görsel ve işitsel etkilere duyarlı olan taraftır. Vücudun sol tarafı sağ lob kullanılarak yönetilir ve duygusallık, sempati, empati, his ve şefkati öne çıkarır.

Beynin sol lobu ise mantıksal ve pragmatist taraftır. Verilere ilgili ve matematiksel düşünceyi geliştiren taraftır. Vücudun sağ tarafını (organlarını) yönetir.



