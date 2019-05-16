Ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

Olay, saat 11.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta Şerafettin Yıldırım'a ait evin bahçesinde meydana geldi. Yıldırım, bahçesini ekmek için çapa yaptığı sırada 2 ayağını da makineye kaptırdı. Durumu fark eden komşuları 112 Acil ekiplerine haber verdi. Evin bahçesine gelen sağlık ekipleri Yıldırım'a müdahale etti. İtfaiye ekipleri de Yıldırım'ın ayaklarına saplanan çapa makinesini çıkardı. 2 ayağında da kırık ve kesiler olan Şerafettin Yıldırım, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Oraya akın edecekler
Ahmet Keser: Fatih Portakal'ı kıskanıyorum
Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı! Sabah saatlerine dikkat
İlk gören Pamukkale sanıyor ama...
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Ramazan bayramı öncesi tatlıda büyük oyun! Uzmanlar uyardı
Oruç tutanlar dikkat! Her yıl 200 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum