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Ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 16.05.2019 13:51 | Son Güncelleme

Bolu'da, evinin bahçesinde çapa yaparken, 2 ayağını da makineye kaptıran Şerafettin Yıldırım (75) yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta Şerafettin Yıldırım'a ait evin bahçesinde meydana geldi. Yıldırım, bahçesini ekmek için çapa yaptığı sırada 2 ayağını da makineye kaptırdı. Durumu fark eden komşuları 112 Acil ekiplerine haber verdi. Evin bahçesine gelen sağlık ekipleri Yıldırım'a müdahale etti. İtfaiye ekipleri de Yıldırım'ın ayaklarına saplanan çapa makinesini çıkardı. 2 ayağında da kırık ve kesiler olan Şerafettin Yıldırım, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bolu çapa makinesi

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