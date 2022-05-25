Ayasofya Camii'nde tahribat haberleri art arda geldi! Vedat Milor'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bu hafta sonu...

Ayasofya Camii'nde geçtiğimiz ay yaklaşık 500 yıllık İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edildiği, kapının onarılmasının ardından günler sonra da Osmanlı döneminden kalma su haznesinin kapağının kırılıp içerisine ve yanına ayakkabı konulduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.

VEDAT MİLOR'DAN ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIM

Konuyla ilgili ünlü gurme ve yazar Vedat Milor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya’nın kapısı mı yoksa duvarları mı? Hangisi daha iyi olur? Sabırsızlıkla beklediğiniz değerlendirmem bu hafta sonu yayımlanacak köşe yazımda"

Milor'un paylaşımına binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

Ayasofya’nın kapısı mı yoksa duvarları mı? Hangisi daha iyi olur? Sabırsızlıkla beklediğiniz değerlendirmem bu haftasonu yayımlanacak köşe yazımda. — Vedat Milor (@vedatmilor) May 25, 2022



