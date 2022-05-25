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Ayasofya Camii'nde tahribat haberleri art arda geldi! Vedat Milor'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bu hafta sonu...

25.05.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bulunan Ayasofya Camii'nden tahribat haberleri art arda geldi. Geçtiğimiz ay 500 yıllık İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edildiği iddialarının ardından su haznesinin kırılıp içine ayakkabı konduğu görüntüler de ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili ünlü gurme Vedat Milor'dan sosyal medyada gündem olan bir paylaşım geldi.

Ayasofya Camii'nde tahribat haberleri art arda geldi! Vedat Milor'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bu hafta sonu...

Ayasofya Camii'nde geçtiğimiz ay yaklaşık 500 yıllık İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edildiği, kapının onarılmasının ardından günler sonra da Osmanlı döneminden kalma su haznesinin kapağının kırılıp içerisine ve yanına ayakkabı konulduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.

VEDAT MİLOR'DAN ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIM

Konuyla ilgili ünlü gurme ve yazar Vedat Milor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya’nın kapısı mı yoksa duvarları mı? Hangisi daha iyi olur? Sabırsızlıkla beklediğiniz değerlendirmem bu hafta sonu yayımlanacak köşe yazımda"

Milor'un paylaşımına binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ayasofya Camii Vedat Milor
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