Ayberk Pekcan kimdir? Ayberk Pekcan kaç yaşında ve nereli?

Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Pekcan, tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını ve kemoterapiye başladığını belirtti. Ayberk Pekcan oyunculuk alanında birden fazla ödüle layık görüldü.

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

22 Mayıs 1970 Mersin doğumlu Ayberk Pekcan 51 yaşındadır. Gençliğine kadar Adana ve Mersin'de olan Pekcan liseye kadar Mersin'de eğitim aldı. Pekcan, Mersin Üniversitesini tamamladıktan sonra İstanbul'da oyunculuk yapmaya başladı.

Yaprak Dökümü, Ihlamurlar Altında, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı başarılı televizyon dizilerinde rol alan Pekcan 2010'da başrolünde yer aldığı Saç isimli sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012'de gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki rolü ile Pekcan, 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.

AYBERK PEKCAN'IN ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Mustang (2015) - Erol

Kış Uykusu (2014) - Hidayet

Aşk ve Devrim (2011) - Pala

Saç (2010) - Hamdi

Ali'nin Sekiz Günü (2008) - Hacı

Neredesin Firuze (2003) - Pislik

Şeytan Bunun Neresinde (2002) - Köy Muhtarı/Terörist Başı

Abdülhamid Düşerken (2002) - Katip Ali Şevki

AYBERK PEKCAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

Diriliş:Ertuğrul (2015) - Artuk Bey

Poyraz Karayel (2014)

Bir Aşk Hikayesi (2013) - Tahsin

Keşanlı Ali Destanı (2011-2012) - Teke Kazım

Kurtlar Vadisi Pusu (2008-2010) - Şemo

Yaprak Dökümü (2007) - Talat

Körfez Ateşi (2005) - Esat

Ihlamurlar Altında (2005) - Ekrem/Aynalı

Emanet ve İhanet (2004) - Ali

Dağlar Dağımdır (2005)

Türkü Filmi (2004)

Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (2004)

Bir Dilim Aşk (2004) - Bülent

Kurtlar Vadisi (2004) - Doktor

Parmak İzi (2003)

Kampüsistan (2003)

Hayat Bilgisi (2003) - Mustafa

Yarım Elma (2002)

Sırlar Dünyası (2002) - Muammer

Bayanlar Baylar (2002)

Tatlı Hayat (2001)

Çiçek Taksi (1995) - Talat

AYBERK PEKCAN ÖDÜLLERİ