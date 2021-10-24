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Ayberk Pekcan kimdir? Ayberk Pekcan kaç yaşında ve nereli?

24.10.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan'ın akciğer kanserine yakalandığı öğrenildi. Bunun ardından Ayberk Pekcan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Ayberk Pekcan Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını tamamladı. İşte detaylar...

Ayberk Pekcan kimdir? Ayberk Pekcan kaç yaşında ve nereli?

Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Pekcan, tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını ve kemoterapiye başladığını belirtti. Ayberk Pekcan oyunculuk alanında birden fazla ödüle layık görüldü.

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

22 Mayıs 1970 Mersin doğumlu Ayberk Pekcan 51 yaşındadır. Gençliğine kadar Adana ve Mersin'de olan Pekcan liseye kadar Mersin'de eğitim aldı. Pekcan, Mersin Üniversitesini tamamladıktan sonra İstanbul'da oyunculuk yapmaya başladı.
Yaprak Dökümü, Ihlamurlar Altında, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı başarılı televizyon dizilerinde rol alan Pekcan 2010'da başrolünde yer aldığı Saç isimli sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012'de gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki rolü ile Pekcan, 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.

Ayberk Pekcan kimdir? Ayberk Pekcan kaç yaşında ve nereli?

AYBERK PEKCAN'IN ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

  • Mustang (2015) - Erol
  • Kış Uykusu (2014) - Hidayet
  • Aşk ve Devrim (2011) - Pala
  • Saç (2010) - Hamdi
  • Ali'nin Sekiz Günü (2008) - Hacı
  • Neredesin Firuze (2003) - Pislik
  • Şeytan Bunun Neresinde (2002) - Köy Muhtarı/Terörist Başı
  • Abdülhamid Düşerken (2002) - Katip Ali Şevki

AYBERK PEKCAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

  • Diriliş:Ertuğrul (2015) - Artuk Bey
  • Poyraz Karayel (2014)
  • Bir Aşk Hikayesi (2013) - Tahsin
  • Keşanlı Ali Destanı (2011-2012) - Teke Kazım
  • Kurtlar Vadisi Pusu (2008-2010) - Şemo
  • Yaprak Dökümü (2007) - Talat
  • Körfez Ateşi (2005) - Esat
  • Ihlamurlar Altında (2005) - Ekrem/Aynalı
  • Emanet ve İhanet (2004) - Ali
  • Dağlar Dağımdır (2005)
  • Türkü Filmi (2004)
  • Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (2004)
  • Bir Dilim Aşk (2004) - Bülent
  • Kurtlar Vadisi (2004) - Doktor
  • Parmak İzi (2003)
  • Kampüsistan (2003)
  • Hayat Bilgisi (2003) - Mustafa
  • Yarım Elma (2002)
  • Sırlar Dünyası (2002) - Muammer
  • Bayanlar Baylar (2002)
  • Tatlı Hayat (2001)
  • Çiçek Taksi (1995) - Talat

AYBERK PEKCAN ÖDÜLLERİ

    1. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (Aşk ve Devrim)
    1. Uluslararası İzmir Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Aşk ve Devrim)
    1. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Saç)
    1. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı (Kış Uykusu)
    1. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Kış Uykusu)
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