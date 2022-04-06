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Ayça Ayşin Turan: Kadına şiddetle ilgili senaryo gelirse oynamam

06.04.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Ayça Ayşin Turan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir röportajında, "Kadını ezen sahnelerde oynamamaya dikkat ediyorum." ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, "Kadına şiddetle ilgili bir senaryo gelirse ben oynamam" dedi.

Ayça Ayşin Turan: Kadına şiddetle ilgili senaryo gelirse oynamam

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ayça Ayşin Turan (29), önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Spor mağazaları gezen Turan, mekan çıkışında basın mensuplarıyla sohbet etti.

"FARKLI KARAKTERLERLE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Yeni projeleriyle alakalı konuşan ünlü oyuncu, "Ben her seferinde farklı karakterler denedim. Şimdi farklı karakterlerle devam etmek istiyorum." dedi.

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"KADINA ŞİDDET VARSA BEN OYNAMAM!"

Bir röportajında, "Kadını ezen sahnelerde oynamamaya dikkat ediyorum." ifadelerini kullanan Ayça Ayşin Turan, "Kadına şiddetle ilgili bir senaryo gelirse ben oynamam" diyerek, sözlerini noktaladı.

"BENİ ÇOK UTANDIRDINIZ"

Öte yandan geçtiğimiz ay Etiler'de görüntülenen Ayça Ayşin Turan, gazetecilerin, "Dizi aşkı gerçek oldu. Rol arkadaşınız Alp Navruz ile aşk yaşıyorsunuz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt vermişti.

Oyuncu, "Zaten her şeyi biliyorsunuz. Ne söyleyeyim? Beni çok utandırdınız. Her şey güzel gidiyor. Her şey yolunda." demişti.

"SEVE SEVE OYNARIZ"

Navruz ile çok güzel bir enerji yakaladıklarını dile getiren Ayça Ayşin Turan, "Birlikte bir proje gelirse seve seve oynarız. Ben Alp ile çalışmayı çok seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Ayça Ayşin Turan
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