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  4. Ayça Erturan ve Oğulcan Kırca'nın bebek sevinci! O anların videosunu paylaştı

Ayça Erturan ve Oğulcan Kırca'nın bebek sevinci! O anların videosunu paylaştı

17.06.2021 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Levent Kırca'nın oğlu, yönetmen Oğulcan Kırca ile 7 yıldır evli olan Ayça Erturan, eşine hamile olduğunu nasıl söylediğini anlattı. Akıncı dizisinde 'Filiz' karakterine hayat veren Ayça Erturan, eşine yaptığı sürprizin videosunu yayınladı.

2014 yılında merhum Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, anne olmaya hazırlanıyor. 5 aylık hamile olan ünlü oyuncu yayınlandığı videoyla, eşine hamilelik haberini nasıl verdiğini anlattı.

YouTube’da çektiği videoyu paylaşan oyuncu, karnına “Babacığım buradayım” yazarak eşinin karşısına çıktığını söyledi.

Baba olacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Kırca “İnsan hayatı boyunca beklediği bir şeyin haberini alınca ne yapacağını bilemiyor” dedi.


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Ayça Erturan
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