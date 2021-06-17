Ayça Erturan ve Oğulcan Kırca'nın bebek sevinci! O anların videosunu paylaştı

2014 yılında merhum Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, anne olmaya hazırlanıyor. 5 aylık hamile olan ünlü oyuncu yayınlandığı videoyla, eşine hamilelik haberini nasıl verdiğini anlattı.

YouTube’da çektiği videoyu paylaşan oyuncu, karnına “Babacığım buradayım” yazarak eşinin karşısına çıktığını söyledi.

Baba olacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Kırca “İnsan hayatı boyunca beklediği bir şeyin haberini alınca ne yapacağını bilemiyor” dedi.



