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  4. Aycan Yanaç annesinin başörtüsünü taktı! Gelen yorum kızdırdı

Aycan Yanaç annesinin başörtüsünü taktı! Gelen yorum kızdırdı

08.10.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Survivor 2020' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran futbolcu Aycan Yanaç paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Aycan Yanaç annesinin başörtüsünü taktığı anları paylaştı.

Aycan Yanaç annesinin başörtüsünü taktı! Gelen yorum kızdırdı

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2020'de mücadele eden yarışmacılar hâlâ adlarından söz ettiriyor. O isimlerden biri de Aycan Yanaç. Survivor Aycan hem değişimiyle hem de paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Son olarak annesinin başörtüsünü takarak poz veren ve "Annemin geldiği çok mu belli" notuyla o halini paylaşan Aycan'a yorum yağdı.

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Bazı takipçiler Aycan Yanaç'a tepki gösterince ünlü yarışmacı kızdı. Bir takipçisinden gelen mesajı ifşa eden Aycan paylaşımında "Ben neye gülüyorum siz ne anlıyorsunuz arkadaşlar" dedi.

Ekran Alıntısı

Survivor Aycan paylaşımında ayrıca "Sizin gibi insanlara Allah beyin versin" diyerek sitem etti.

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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç survivor
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