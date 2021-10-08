Aycan Yanaç annesinin başörtüsünü taktı! Gelen yorum kızdırdı

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2020'de mücadele eden yarışmacılar hâlâ adlarından söz ettiriyor. O isimlerden biri de Aycan Yanaç. Survivor Aycan hem değişimiyle hem de paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Son olarak annesinin başörtüsünü takarak poz veren ve "Annemin geldiği çok mu belli" notuyla o halini paylaşan Aycan'a yorum yağdı.

Bazı takipçiler Aycan Yanaç'a tepki gösterince ünlü yarışmacı kızdı. Bir takipçisinden gelen mesajı ifşa eden Aycan paylaşımında "Ben neye gülüyorum siz ne anlıyorsunuz arkadaşlar" dedi.

Survivor Aycan paylaşımında ayrıca "Sizin gibi insanlara Allah beyin versin" diyerek sitem etti.

