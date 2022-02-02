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Aycan Yanaç Survivor All Star'dan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan artık olmayacak

02.02.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da ünlüler takımında yarışan Aycan Yanaç'ın akıbeti belli oldu. Survivor'da günlerdir ortalıkta görünmeyen Aycan'ın yarışmadan ayrıldığı ortaya çıktı. Survivor ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Aycan bugünden itibaren Survivor'da olmayacak. Kendisi şartlara dayanamadı ve ayrılma kararı aldı" dedi.

Aycan Yanaç Survivor All Star'dan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı açıkladı: Aycan artık olmayacak

Aycan Yanaç, ikinci defa katıldığı Survivor'daki şartları ağır bulmuş ve düşünmek için süre istemişti. Günlerdir yarışmada yer almayan Aycan hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Aycan konusunda iyimser değilim. Kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Survivor'ı bırakması söz konusu. Buna kendisi karar verecek. Sakatlık olmadığı için kendisine kısa bir süre verdik. Aycan'ın ayrılma kararını açıklayabilirim" demişti.
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"AYCAN ŞARTLARA DAYANAMADI"

Survivor All Star'ın 2 Şubat Çarşamba ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Aycan'ın akıbetinin belli olduğunu duyurdu. Ilıcalı, "Aycan şartlara daha fazla dayanamadı ve ayrılma kararı aldı. Aycan bugünden itibaren Survivor'da olmayacak. Aycan çok sevdiğim birisi. Daha önce de benzer şeyi yaşamıştı" dedi.

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"ÇOK ERKEN OLDU"

Konseyde Aycan'ın ayrılmasını değerlendiren Sercan Yıldırım, "2020'de pes ettiği zaman sonlara doğruydu. Bu defa çok erken pes etti. Üzüntü duydum bu karardan" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç survivor
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