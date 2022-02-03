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Survivor All Star'da sürgün adası kuralları değişti! Acun Ilıcalı: Survivor'da bu hafta eleme yok

03.02.2022 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 2 Ocak Çarşamba yayınlanan son bölümünde eleme konseyi heyecanı yaşandı. Ancak Acun Ilıcalı sürpriz kararı duyurarak bu hafta eleme yapılmayacağını söyledi. Aycan Yanaç'ın Survivor'ı bırakmasından dolayı elemenin haftaya yapılacağını duyuran Ilıcalı, yarışmadaki sürgün adasıyla ilgili yeni kuralları da açıkladı.

Survivor All Star'da sürgün adası kuralları değişti! Acun Ilıcalı: Survivor'da bu hafta eleme yok

Survivor All Star'da bu hafta elemeye kalan Mert, Evrim, Birsen ve Barış arasında sms oylaması yapılmıştı. Survivor'da bu dört aday arasında elenen yarışmacının da son bölümde duyurulması bekleniyordu. Ancak konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı yeni gelişmeleri duyurdu.

"8 YARIŞMACI ELEME ADAYI OLACAK"

Acun Ilıcalı, bir süredir oyunlarda yer almayan Aycan Yanaç'ın Survivor'ı bırakma kararı aldığını ve bundan sonra yarışmada olmayacağını duyurdu. Bu sürpriz gelişmenin ardından ise Ilıcalı, bu hafta Survivor'da eleme olmayacağını da açıkladı. Ilıcalı, "Bu hafta elemeye kalan Mert, Evrim, Birsen ve Barış'ın adaylıkları devam edecek ancak sürgün adasında olmayacaklar. Haftaya 4 yarışmacı daha eleme adayı olacak ve sms oylamasına girecek. Önümüzdeki hafta elemeye kalan 8 yarışmacı arasında sms oylamasında en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda edecek" dedi.

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"SÜRGÜNE GİTMENİN DEZAVANTAJI OLMAYACAK"

Survivor'daki yeni kuralları da duyuran Ilıcalı, Mert Öcal'ın performans birinciliğine yaptığı itirazı değerlendirdiklerini söyledi. Ilıcalı açıklamasında şunları söyledi:
"Performans hesaplamasıyla ilgili Mert'in tek başına ortaya koyduğu düzeltme itirazını, kendi aramızda yaptığımız toplantıda
değerlendirdik. Artık yarışmacının kendi oynadığı 5 güne bakacağız. Son bir haftada en az 5 gün oynamak kaydıyla hesaplanabilecek. Sürgünden önce 3 gün geçirmişsin, geldin 2 gün oynadın. Önceki 3 gün de sayılıyor. Artık sürgüne gitmenin dezavantajı yok"

SÜRGÜN ADASI DEĞİŞİKLİĞİ

"Bundan sonra sürgün adasına ikişer ikişer gideceksiniz. Böylece 4 kişi sürgün adasında kalmayacak. Birinci ve ikinci dokunulmazlık sonrası sürgün adası. Sonra bu arkadaşlarımız üçüncü dokunulmazlık akşamında gelecekler, adayların belli olduğu gün. Sonra adada kalmaya devam edecekler. Adayların belli olduğu gün yeni olan 2 aday sürgüne gidecek. Sonuçların açıklandığı gün de onlar gelecek"

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survivor Acun Ilıcalı
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