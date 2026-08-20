Ayçiçeğine alternatif oldu! Trakya'nın "sarı altını" zirveye yerleşti

Edirne'de, son 2 yıldır yüksek sıcaklık ve yağışsız hava nedeniyle ayçiçeğinde beklediği verimi alamayan üretici, bu yıl Trakya'nın 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı kanola ekimine yöneldi. Kentte, 2025'te yaklaşık 50 bin dekara ekilen kanola, bu yıl 100 bin dekara çıktı. Bölgede mevsim yağışları zamanında oluşurken, bu durum kanola üreticisinin yüzünü güldürdü. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Kanola ekimi bu yıl geçtiğimiz yıllara nazaran yüzde 100 artış sağladı. Bu yıl yağışlardan dolayı da çok güzel verimler alındı kanolada. Yani bugün birçok üreticimizden 350-400 kilogram da duyduk, 500 kilogram da duyduk. Ama ortalama 400 kilogram bandında olacağını düşünüyorum kanolanın" diye konuştu.

'YILIN KAZANAN ÜRÜNÜ OLDU'

Arabacı, "Fiyatlar ilk etapta üreticilerimizi korkuttu, ekiliş çoğalınca fiyat düşer mi, diye endişelendiler. Fiyat anlamında da çok kötü diyemeyiz. Hatta hasattan sonra bir miktar daha yine fiyatlar yükseldi. Baktığımızda bu yılın en çok belki gelir getiren ürünü, yılın kazanan ürünü gibi görünüyor. O yüzden üreticimiz memnun kanoladan" dedi.

'BUĞDAYDA VERİM 500- 550 KİLO CİVARINDA'

Kentte, ekimi biten buğdayda da ortalama 500-550 kilogram verim alındığını belirten Arabacı, "İyi verim olan bölgelerimiz de var ama genel baktığımızda da 500- 550 kilogram bandında olacağını düşünüyoruz Edirne'nin. Baktığımızda güzel bir verim bu. Bu verimi alsak bile bu üreticilerimizin kazanç olarak baktığımızda çok yeterli bir fiyat değil. Bununla ilgili sağ olsun Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmıştı. Tarım Bakanımız da bunun ardından bir açıklama yaptı. Bu temel destekte yeniden artırım yapılacağını söyledi. Üreticimiz bu destekte ciddi anlamda bir artış sağlamasını bekliyor. Çünkü bu rakamlarla sürdürülebilirlik çok zor hale geldi. Burada ciddi bir destek olursa ve bu destekler de bu önümüzdeki yılın ekiliş dönemi, yani ekim ayına kadar ödeme planlaması yapılırsa belki üretecimiz bir nebze olsun nefes alır ve önümüzdeki yılın sürdürülebilirliği açısından; buğday tohumuydu, gübresiydi bunları rahatlıkla alır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Hem mutfaklarda yemeklik yağ olarak kullanılan hem de biyoyakıt üretiminde tercih edilen kanola bitkisi, yüksek yağ oranıyla tarım sektörünün parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Kolza adlı bitkinin geliştirilmesiyle elde edilen bu sarı çiçekli tarım ürünü, tohumlarından çıkan bol miktardaki kaliteli yağ sayesinde üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır