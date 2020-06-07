Aydan Şener yıllara meydan oluyor! Bikini açıklaması

Türk sinemasının usta isimlerinden Aydan Şener 2. Sayfa programı yayınında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Yıllara meydan okuyan Şener sektöre küsmediğini şu sözlerle ifade etti:

"Neden 40 yaşından sonra tüm kadın oyunculara sadece anne rolü geliyor bunu anlamış değilim. Belli bir yaştan sonra insanlar aşık olamaz iş kadını olamaz gibi sadece anne rolleri...

Benim bir kırgınlığım yok zaman zaman olmuşumdur güvendiğim işler yarıda kaldığında haksızlıklar olduğunda gibi... Bu tür şeyler yaşayıp uzak durayım diye düşündüğüm dönemler oldu. Bu benim çok sevdiğim bir iş ölene kadar çalışmak isterim" dedi.

MAYOLU POZLARIM FİLTRESİZ

Mayolu pozlarıyla zaman zaman gündem olan Aydan Şener açıklamasında "Her sene bir mayolu poz yapabilirim eğleniyorum hoşuma gidiyor. Yadırganmıyor da. Çekiyorum koyuyorum düşünürsem koyamam utanırım. Photoshop filtre kullanmam samimiyetsiz buluyorum" dedi.

