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Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş ve Beyhan Benek kaç kez evlendi? Nereli, kaç yaşında?

15.06.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydemir Akbaş, 2. Sayfa magazin programına 14 Haziran Salı günü konuk oldu. Kutsal Damacana 2: İtmen, Kolpaçino: Bomba, Alemde 1 Gece gibi filmlerle adından söz ettiren usta oyuncu Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemine ve Beyhan Benek'e ilişkin konuştu. Peki Aydemir Akbaş kimdir? İşte Kolpaçino ve Kutsal Damacana filmlerinde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Aydemir Akbaş'ın hayatı, biyografisi ve son hali...

Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş ve Beyhan Benek kaç kez evlendi? Nereli, kaç yaşında?

Aydemir Akbaş, dün 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini yorumladı. Ünlü oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydemir Akbaş kimdir? Kolpaçino ve Kutsal Damacana filmlerinde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Aydemir Akbaş'ın hayatı, biyografisi, oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar ve son hali haberimizde...

Aydemir Akbaş kimdir?

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş 25 Şubat 1936 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Aydemir Akbaş, Arnavut asıllıdır.

Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Aydemir Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yapmıştır.

Aydemir Akbaş, gazeteciliği bıraktıktan sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalışmıştır.

Çok sayıda filmde oynamıştır ve Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.

Aydemir Akbaş kimdir?

2. SAYFA KONUĞU AYDEMİR AKBAŞIN GENÇLİĞİ VE SON HALİ

Aydemir Akbaş

Aydemir Akbaş

2. SAYFA KONUĞU AYDEMİR AKBAŞ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aydemir Akbaş 86 yaşındadır ve İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu Arnavut kökenlidir.

AYDEMİR AKBAŞ EVLİ Mİ?

Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.

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