Aydemir’den Soylu’ya Erzurum yatırımları teşekkürü

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Erzurum Vilayet Evi, Tortum Şelalesi, Narman Peri Bacaları düzenlemesi ve YİKOB yatırımları için teşekkür ederek, AK Hareket ve Soylu’nun Erzurum’a gösterdiği özel yaklaşıma minnettar olduklarını belirtti.

‘Allah yolunuzu daim açık eylesin’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi içişleri Bakanlığı aşamasında değerlendirmelerde bulunarak tespitlerini aktaran Milletvekili Aydemir, Bakan Soylu’ya teşekkür ederek, ‘Kürt kardeşlerimin talebi huzur, Kürt kardeşlerimin talebi müreffeh bir zeminde yaşamak ve bunu da AK Hareket başardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, size, kadrosuna şükran duyuyoruz Allah razı olsun, Allah önünüzü her daim açık eylesin. ‘ dedi

‘Terörle mücadelede başarınızla çığır açtınız’

İçişleri Bakanı Soylu’nun çalışmalarıyla ehliyet, liyakat, ve vukufiyetini ortaya koymuş bir büyük vatansever olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘ Millet de yüreğini onun arkasına koymuş, ekibinin arkasına koymuş. Bütün bir kadro, Jandarma, Bakan yardımcıları, kim varsa hepsi milletin yüreğine girdi, bu mücadelede hakikaten bir büyük çığır açtılar. ‘ diye konuştu.

‘Şu imansızları bitirin’

Bakan Soylu’nun sunumunda Bölücü Terör örgütüne katılımın sıfırlanma düzeyine indiği açıklamasına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Bakanımız söyledi, “52 katılım var. Geçen yıl 130 civarındaydı ve 52’ye kadar bu sayı indi.” dedi. Bundan en çok kim mutlu oluyor biliyor musunuz Değerli Bakanım -gerçi siz biliyorsunuz çünkü sahada görüyorsunuz- en çok Kürt kardeşlerimiz mutlu. O garibim insanlar, o eşkıyanın tasallutundaki insanlar şu hâlden dolayı o kadar mutlular ki, çok sık bizi arıyorlar. Ya Allah aşkınıza, bu mücadelede bir an bile geri durmayın, şu vicdansızları, şu imansızları bitirin. Kürt kardeşimin talebi huzur, Kürt kardeşlerimin talebi müreffeh bir zeminde yaşamak ve bunu da AK Hareket başardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, size, kadrosuna şükran duyuyoruz seçmenlerimle beraber. Allah razı olsun, Allah önünüzü her daim açık eylesin. İnşallah, Cenab-ı Hakk’ın inayeti de bizim arkamızda; bu, tarihin gelmiş geçmiş en imansız yapısını bitireceğiz biz, bu bitecek, hiç bunların şansı yok. Dolayısıyla bundan dolayı da teşekkür ediyorum. ‘ dedi.

Erzurum Yatırımları

Soylu’nun Bakanlık düzeyinde hayata geçirdiği yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, Erzurum’da kaydedilen yatırımlar için teşekkür ederek, ‘ Sunumunuzdan hakikaten istifade ettik, yüreğimiz kabardı, keyif aldık. Ben Erzurum özeli için söyleyeceğim. Erzurum’da sizin yaptığınız, sizin müzaheretinizle gerçekleşmiş bir vilayet evi oldu. Zirvede, Palandöken’in zirvesinde bütün dadaşların yüreğine özel bir nokta koydunuz, bir muhabbet noktası. Bunu kayda geçmek lazım. 33 odalı hususi bir mekân. Kış turizmine katkı olacak, bundan dolayı minnettarız.’ diye konuştu.

Bakan Soylu’ya Teşekkür

Tortum Şelalesi, Narman Peri Bacaları ve YİKOB yatırımları odağında gerçekleştirilen yatırımlar için Bakan Soylu’ya minnettar bulunduklarını, Erzurum Valisi Okay Memiş’in Erzurum için çok ciddi ve önemli çabaları bulunduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Tortum Şelalesi için çok özel bir düzenleme yaptınız, çok ciddi para harcandı oraya ve dolaylı olarak oralardan 5-10 bin kişi kazanç elde edecek. Yine Narman peribacaları için çok özel bir gayretiniz oldu, aktarımınız oldu ve size hususen teşekkür ediyorum ki çok nitelikli bir valimiz var. Gecesini gündüzüne katıp millet için gayret eden bir kardeşimiz var. Onun da ciddi gayretleri oldu. Bir başkası, YİKOB kanalıyla -asıl bunu aktarmak lazım, ben kuvvetle muhtemel 81 vilayetimiz için bunu yapıyorsunuz, Erzurum’da olanı söylüyorum- 4 tane fabrika yapıldı. Binlerce insan istihdam oluyor orada. Şu anda da 5 fabrika ilave yapılıyor. Valiliğin YİKOB bütçesinden bunlar yapılıyor, bundan dolayı teşekkür ediyorum. ‘ dedi