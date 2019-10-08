Aydın'da 19 yaşındaki Doğukan tüfekle intihar etti

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kuyucak ilçesinin kırsal Pamukören Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Doğukan K. kendilerine ait hayvan damında tüfekle başına ateş etti.
Silah sesini duyan yakınları, hayvan damına gittiklerinde Doğukan K.'yi yerde kanlar içinde yatarken buldu, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Doğukan K.'nin öldüğünü belirledi.
Doğukan K.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
(DHA)
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