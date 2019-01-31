Aydın'da akılalmaz olay! 87 yaşındaki adam dehşet saçtı

Yenicami Mahallesi'ndeki Söke Hilmi Fırat Huzurevi'nde kalan Kemal K.,, iddiaya göre, 3 ayda bir aldığı yaşlılık maaşını bankadan geç çektiğini ileri sürdüğü huzurevi görevlisi Hamdi Akgül ile bugün saat 14.00 sıralarında tartıştı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kemal K., kavga sırasında eline geçirdiği bir bıçakla Akgün'ü kol, bacak ve yüzünden yaraladı. Koluna isabet eden bıçak darbesi damarını kesen Akgün, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
K.K GÖZALTINA ALINDI
Buradaki ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olan Akgün, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis, olayın ardından K.K.'yi gözaltına aldı.
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