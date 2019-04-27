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Aydın'da evli çift intihar etti!

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GÜNDEM  | 27.04.2019 19:01 | Son Güncelleme

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan evli çiftten Filiz Y. (47) kendini asarak, Ramazan Y. (56) ise av tüfeğiyle aynı gün intihar etti.

Aydın'da evli çift intihar etti!

Kırsal Örentaht Mahallesi'nde besicilik yapan Filiz Y. ve Ramazan Y.'ye ait olan ahırdan, bugün saat 15.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Silah sesiyle ahıra koşan komşuları Filiz Y.'nin tavana iple asılı cesedini, Ramazan Y.'nin ise av tüfeğiyle başından vurulmuş halini görünce şoke oldu. Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çiftin öldüğü belirlendi.

İNTİHAR NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri, ahırda inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre çiftin intihar ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası ölenlerin cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Geriye herhangi bir not bırakmadıkları öğrenilen çiftin neden intihar ettiğinin araştırıldığı belirtildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Aydın intihar
 

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