Aydın'da hastalarını fırçalayan doktor sosyal medyayı salladı

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Hakan Çevikel, ücretli yaptığı ameliyatlara randevu aldığı halde gelmeyen ve üstelik de telefonunu kapatan hastalarına yönelik kendi sosyal medya hesabından oldukça ilginç ve tartışılan bir paylaşım yaptı.

'ÇOK SİNİRLENİYORUM'

Hastalarına ilginç bir üslupla kızan ve fırçalayan Prof. Dr. Hakan Çevikel, "Değerli hastalarım, benden muayene veya ameliyat için randevu aldığınızda, herhangi bir sebeple gelmeyecek olursanız, beklenen saatte gelmeyip telefonunuzu kapatmak yerine, arayıp gelemeyeceğinizi söyleyebilirsiniz. Kimseyi zorla ameliyat ya da muayene etmiyoruz. Programım boş kalıyor ve çok sinirleniyorum. Açıkça söyleyeyim yetişkin insanlara yakışmıyor böyle hareketler" şeklinde bir paylaşım yaptı.

PAYLAŞIMI SİLMEK ZORUNDA KALDI

Prof. Dr. Çevikel’in bu ilginç paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyayı salladı. Hem hastalarından, hem meslektaşlarından hem vatandaşlardan hem de hastane ve üniversite yönetiminden tepki alan Prof. Dr. Hakan Çevikel, hastalarını fırçaladığı bu paylaşımı silmek zorunda kaldı. (İHA)

