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Aydın'da hava kirliliğine dikkat ekmek için arabalarını bırakıp, yürüdüler

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında benzin, motorin, gibi yakıtlarla çalışan motorlu araçların sebep olduğu hava kirliliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 'Arabasız Gün' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında, trafiğe kapatılan Kemal Arıkan Caddesi'nde bir süre yürüyüş yapıldı.

Aydın'da hava kirliliğine dikkat ekmek için arabalarını bırakıp, yürüdüler

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevisinde Kuşadası'nda, Avrupa Birliği Delegasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kuşadası Belediyesi iş birliğinde, 'Arabasız Gün' etkinliği düzenlendi. Avrupa'nın 2 bini aşkın şehriyle birlikte Kuşadası'nda da düzenlenen etkinliğe Kuşadası Belediyesi başkan yardımcıları Oğuzhan Turan, Özgür Batçıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında Kemal Arıkan Caddesi trafiğe kapatılarak yürüyüş yapıldı. Hava kirliliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Cadde üzerinde çiçekçilik yapan bir esnaf memnuniyetini yürüyüşe katılanlara çiçek dağıtarak gösterdi.

Etkinlik sonunda konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, daha temiz bir hava ve daha temiz bir çevre oluşturmak için hiç durmadan çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın hava kirliliği

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