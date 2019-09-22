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Aydın'da vurulan domuz 300 kilonun üzerinde çıktı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.09.2019 11:30 | Son Güncelleme

Aydın’da çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzlara karşı seferberlik ilan eden avcılar, Yenipazar Azmak bölgesinde vurdukları bir domuz 300 kilonun üzerinde çıktı. Avcı Serhat İnci, “Bu yaşıma kadar bu kadar büyük domuz ile karşılaşmadım." diye konuştu.

Aydın'da vurulan domuz 300 kilonun üzerinde çıktı

Ziraat Odaları’nın çağrısı ve çiftçilerin yardım talepleri üzerine domuzlara karşı seferberlik başlatan Aydınlı avcılar, Yenipazar Azmak civarında her gece onlarca dönüm ekili araziyi bozan domuzları vurmak için sürek avı yaptı.

300 KİLONUN ÜZERİNDE ÇIKTI

Sabah erken saatlerde köpekleri ile bölgeye giden avcılar Serhat İnci, zafer Sarıoğlu, Mehmet Tuna, Özhan Bayer ve Recep Doruk’tan oluşan ekibin vurduğu bir domuz 300 kilonun üzerinde çıktı.

'ÇOK HIZLI GİDİYORDU'

Yıllardır avcılık yaptığını ve pek çok sürek avına katıldığını belirten avcı Serhat İnci, “Bu yaşıma kadar bu kadar büyük domuz ile karşılaşmadım. Çok hızlı gidiyordu. Tecrübeli bir ekibimiz var. İyi tertip aldık. Köpeklerimiz sürdü. Tarlanın birinden diğerine geçerken yaklaşık 5 metrelik bir açıkta vurmayı başardık. Bu domuz çiftçilerin korkulu rüyasıydı. Bölgedeki en büyük tarım zararlılarından birini etkisiz hale getirdik” diye konuştu.

Her gece onlarca dönüm ekili alanların zarar gördüğünü belirten bölge çiftçisi avcılara teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
domuz Aydın

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
iyi halt yediniz başınız göğe ermiştir.turnayı vur kuğuyu vur ceylanı vur kartalı vur adınız avcı olsun .
fiyatları düşer inşallah
Vay hınzır vay...
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