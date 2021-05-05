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Aydın Ticaret Borsası

05.05.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında dökme kuru incirin kilogramı ortalama 17,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı, dökme19,7526,20Sıra buğday, dökme2,102,10Kuru incir, dökme17,3417,34

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Aydın Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

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Sabah
06:00
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Fatih Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
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