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Aydın Ticaret Borsası

18.06.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında sızma zeytinyağının kilogramı 26,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Sıra buğday dökme2,222,39Sızma zeytinyağı26,2526,25Çam fıstığı535,00535,00

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