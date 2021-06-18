Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında sızma zeytinyağının kilogramı 26,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Sıra buğday dökme2,222,39Sızma zeytinyağı26,2526,25Çam fıstığı535,00535,00



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