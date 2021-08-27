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Aydın Ticaret Borsası

27.08.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 31 lira, en yüksek 33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı22,0022,50Sıra buğday2,252,25Kuru incir31,0033,00

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Aydın Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cuma

İmsak
05:01
Sabah
06:27
Öğle
13:15
İkindi
16:56
Akşam
19:53
Yatsı
21:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Cuma

Aysen Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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